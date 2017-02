Es bleibt beim Urteil der Körperverletzung

Verden - Weil er eine Sozialarbeiterin bei einem vom Jugendamt arrangierten Treffen mit seinen Kindern geschlagen und beleidigt hat, muss ein 55 Jahre alter Angeklagter aus Verden 400 Euro Geldstrafe zahlen. Die 5. Kleine Strafkammer des Landgerichts Verden bestätigte in einem Berufungsverfahren ein Urteil des Verdener Amtsgerichts. Dort war der Mann am 19. September 2016 der vorsätzlichen Körperverletzung und Beleidigung schuldig gesprochen worden.

Die Sozialarbeiterin sollte bei dem Treffen am 6. November 2014 in den Räumen der Verdener Stadtwaldfarm sicherstellen, dass der 55-Jährige die Kinder nicht nach ihrer Mutter und deren neuen Partner ausfragt. Als er dies versuchte und die Sozialarbeiterin einschritt, beschimpfte der Angeklagte sie als „Schlampe“, schubste sie und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Ihre Brille flog vom Kopf. Später hat sie beruflich Konsequenzen aus der Tat gezogen: „Ich werde keine begleitenden Umgänge mehr mit aggressiven Vätern leisten“, erklärte die 61-Jährige. „Wenn man das nur immer vorher wüsste“, merkte der Vorsitzende an.

Der Angeklagte hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt und versuchte wortreich zu erklären, was in der Stadtwaldfarm passiert war und noch viel mehr die Problematik mit seiner Ehefrau. Die Sozialarbeiterin habe ihn mit ihrem Verhalten beleidigt, behauptete der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt bereits unter Bewährung stand. Das Amtsgericht Achim hatte den 55-Jährigen im März 2013 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er auf seine Frau mit einem Besen eingeprügelt hatte. Es hatte Streit gegeben, weil sie einem Nachbarn einen Kuchen gebacken hatte.

Prozess wurde zur Geduldsprobe

Der Prozess wurde zur Geduldsprobe insbesondere für den Vorsitzenden Richter der 5. Kleinen Strafkammer, Joachim Lotz. Dennoch konnte er zumindest etwas Einsicht bei dem Angeklagten wecken. Der 55-Jährige entschuldigte sich schließlich bei der Geschädigten. Jedoch nur wegen der Beleidigung, die Körperverletzung wurde weiter bestritten.

Strafmildernd berücksichtigt wurde eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit, basierend auf einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, einer chronischen Schmerzstörung und dem schädlichen Gebrauch von Schmerzmitteln. Der in der Türkei geborene Kurde soll in seiner Heimat mit Elektroschocks und sexuellen Missbrauch gefoltert worden sein. Im Jahre 2002 floh er dann nach Deutschland.

„Sie sind krank, deshalb kann man vielleicht so manches nachvollziehen. Aber wenn man ihnen hilft, den Kontakt zu den Kindern aufrecht zu erhalten, dann hat das Jugendamt auch das Recht, dafür die Regeln aufzustellen“, verdeutlichte der Vorsitzende dem Angeklagten. Die Berufung wurde verworfen.

