Black Beauty und Co lösen im Deutschen Pferdemuseum viel Resonanz aus

Von: Christel Niemann

Hufschmied Janis Neurand mit Magnus, der aus dem glühenden Eisen eine Schnecke schlägt. © Niemann, Christel

Der Familientag im Deutschen Pferdemuseum in Verden zur aktuellen Ausstellung „Großstadtpferde“ war gut besucht. Die Besucher konnten basteln, sich vorlesen lassen und sich Tipps vom Hufschmied geben lassen. Die Ausstellung ist noch bis 31. Oktober zu sehen.

Verden – Wenn das Deutsche Pferdemuseum am Holzmarkt zur Spielwiese wird, Kinder begeistert Geschichten lauschen oder sich am Basteltisch betätigen und es kindgerechte Führungen durch das Museum gibt, dann ist im Pferdemuseum wieder ein Familientag angesagt. Diesmal hatte das Museumsteam die Sonderausstellung „Großstadtpferde – Tierischer Motor der Städte um 1900“ zum Anlass genommen und ein abwechslungsreiches Spiel- und Beschäftigungsprogramm mit vielen Attraktionen vorbereitet.

Die Vielseitigkeit im Pferdemuseum, die museumspädagogische Arbeit und die aktuelle Sonderausstellung waren für das Team um Museumsleiterin Ina Rohlfing gleich mehrere gute Gründe, um Station im Pferdemuseum zu machen. „Mit dem Ergebnis und der Resonanz sind wir zufrieden“, so Rohlfing, die auch der Sonderausstellung reges Interesse attestierte. „Das Thema kommt gut an. Es zeigen auch Leute Interesse, die sonst weniger mit Pferden am Hut haben. Insbesondere die Führungen sind beliebt und werden gut angenommen.“

Am Sonntag war Schauspielerin und Theaterpädagogin Julia Nehus vor Ort um den kleinen (und großen) Besuchern in ansprechend gestalteter Kulisse aus dem Roman „Black Beauty“ von der Autorin Anna Sewell vorzulesen. Es ist die Geschichte des Rappen Black Beauty. Er lebt auf einem Hof und hat es gut, bis neue Besitzer dorthin kommen.

Die Kinder konnten außerdem unter Anleitung selbst Großstadtpferde basteln und bemalen, eine Einhornrallye unternehmen, beim Hufeisenwerfen ihre Zielgenauigkeit beweisen oder rätseln und erspüren, was sich in der großen Fühlkiste verbirgt. Draußen vor dem Museum hatte Hufschmied Janis Neurand seine mobile Werkstatt geparkt, wo er den kleinen und großen Besuchern in Theorie und Praxis Einblick in seine tägliche Arbeit mit Pferden und in das Schmiedehandwerk gab. Welcher Laie weiß schon, dass ein Pferd je nach Beanspruchung etwa alle sechs bis acht Wochen neue Hufeisen braucht. Neurand: „Das Horn wächst ständig nach, so wie beim Menschen die Finger- und Zehennägel, weshalb immer wieder Metallnägel in den Huf geschlagen werden können. Das Hufeisen dient beim Pferd als Abriebschutz, da sich der Huf nicht abnutzen soll.“

Der Fachmann gab außerdem Auskunft über die unterschiedlichen Eisen, die zum Einsatz kommen und er sagte, dass zur Arbeit eines Hufschmieds viel Fingerspitzengefühl gehöre. Das sei vergleichbar mit einem Schuhmacher, der Schuhe für Menschen ganz exakt anpasse. Denn ein Rennpferd benötige andere und vor allem leichtere Eisen als ein Spring- oder Dressurpferd. Oder Reiter, die viel auf Asphalt unterwegs seien, bräuchten für ihre Pferde einen anderen Hufschutz als etwa ein Zuchtpferd oder ein Tier, das überwiegend auf der Weide stehe. „Das kann barfuß laufen und braucht nur eine Pflege durch den Hufschmied, der die Hufe kürzt und für eine korrekte Stellung sorgt.“

Die Ausstellung „Großstadtpferde – Tierischer Motor der Städte um 1900“ ist noch bis einschließlich Montag, 31. Oktober, im Pferdemuseum am Holzmarkt zu sehen. Da der letzte Ausstellungstag auf den Reformationstag und damit auf einen Feiertag fällt, ist das Museum ausnahmsweise auch an einem Montag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.