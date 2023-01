Bio-Schweinemast: Strafbefehl akzeptiert, Gerichtstermin in Verden abgesagt

+ © Privat Die Bio-Schweinemast in der Gemeinde Dörverden war in die Kritik geraten. © Privat

Er habe durch Unterlassen Wirbeltieren länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt, begründete die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, den sie gegen einen Hülsener Biohof-Betreiber erwirkte. Jetzt ist der Strafbefehl rechtskräftig.

Verden/Dörverden – Schnelle Wende im Fall des Strafbefehls gegen den Betreiber des Biohofs Allertal in Hülsen, der in Westen eine Bio-Schweinemast unterhält. Nur gut eine Woche nach seinem Hinweis, der Strafbefehl sei noch nicht rechtskräftig, ist der Landwirt offenbar zu anderen Schlüssen gekommen. „Der Einspruch wurde zurückgezogen. Damit ist der Strafbefehl rechtskräftig“, teilte ein Sprecher des Verdener Amtsgerichtes am gestrigen Donnerstag mit. Nähere Angaben zu dem Meinungsumschwung machte er nicht. Der Biohof-Betreiber war telefonisch nicht erreichbar. Für den Einspruch hatte das Verdener Gericht bereits einen Verhandlungstermin für Ende Februar festgelegt, der nun hinfällig geworden ist.

Damit akzeptierte der Betreiber die Einschätzung der für landwirtschaftliche Delikte zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg, die ihm, wie berichtet, vier Straftaten zur Last legt, in denen er „durch Unterlassen Wirbeltieren länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt“ habe. Eines der Tiere wog nur noch 30 Kilogramm, in Höhe der Kniegelenke zeigten sich hochgradige, faustgroße Schwellungen mit rötlichen Verfärbungen, ein nächstes wies eine mittel- bis hochgradige Stütz- und Hangbeinlahmheit auf, ein drittes litt unter erheblichen Bewegungseinschränkungen durch Gelenkserkrankungen, das vierte wog nur noch rund 25 Kilogramm und offenbarte den Habitus eines Kümmerers mit deutlich sichtbaren Rippen von der Wirbelsäule bis zur Bauchwand. Sämtliche vorgeworfenen Straftaten stammen aus der ersten Maihälfte des Jahres 2021. Verhängt wurde dem Strafbefehl zufolge eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 2 400 Euro.

Ständeorganisationen des Ökolandbaus hatten schon vorher Fakten geschaffen. „Wir haben kürzlich einem Schweinebetrieb in der Gemeinde Dörverden gekündigt“, erklärte Leon Mohr von der Bioland in Mainz, die einen Standort in Visselhövede unterhält.

Der Biohof Allertal ist mit einer in Westen gepachteten Stallanlage in ungewöhnliche Dimensionen vorgestoßen. Einer amtlichen Erhebung zufolge würden dort mehr als 800 Schweine nach Biogrundsätzen großgezogen. Ein Ausmaß, das weit über den Branchenmittelwert hinausgeht. Selbst in einem Bundesland der Massentierhaltung wie Niedersachsen liegt der Durchschnitt laut Landesamt für Statistik bei 247 Tieren je Ökobetrieb.

Der Biohof-Betreiber selbst betrachtete die zunächst noch umstrittenen Versäumnisse als inzwischen erledigt. „Wir hatten am 12. Januar, also vor wenigen Tagen, eine nicht angekündigte Untersuchung der Bio-Mast durch das Veterinäramt Verden gemeinsam mit Abcert EG und Lavis. Diese Kontrolle ergab keine wesentlichen Beanstandungen“, teilte er, wie berichtet, vergangene Woche mit. kra