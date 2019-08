Außer Kontrolle: Binnenschiff blockiert Verkehr auf der Weser

Ein Binnenschiff auf der Weser ist am Dienstag außer Kontrolle geraten und gegen die Uferböschung in Höhe Rieda geprallt. Der Schiffsverkehr auf der Weser wurde dadurch blockiert.

Verden - Das mit 1.000 Tonnen Kies beladene Binnenschiff war am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der Weser von Dörverden nach Langwedel unterwegs. In Höhe der Ortschaft Rieda geriet das etwa 77 Meter lange Schiff aufgrund eines technischen Defektes außer Kontrolle und prallte gegen die Uferböschung. Das teilt die Polizei mit.

Weser bei Verden: Binnenschiff versperrt Fahrrinne

Durch den Aufprall schlug das mehr als acht Meter breite Lastschiff quer und versperrte die gesamte Fahrrinne. Dem Schiffsführer gelang es nicht mehr, das Binnenschiff aus eigener Kraft wieder freizubekommen. Einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Schiffsführer eines Motorbinnenschiffes gelang es, den Havaristen zu bergen und ihn zur Schleuse nach Dörverden zu schleppen.

Schiffsverkehr auf der Weser gesperrt

Mögliche Schäden am Schiff sowie an der Wasserstraße werden geprüft, dazu wurden unter anderem Taucher angefordert. Die Wasserschutzpolizei aus Nienburg schickte das Polizeiboot zur Unfallstelle, der Schiffsverkehr auf der Weser wurde am Dienstag bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.