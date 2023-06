Bienen sind in Verden seit zehn Jahren auf dem Höhenflug

Von: Ronald Klee

Der Schulungsbienenstand © -

Verden – Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern: Wer im Sommer einen Ausflug mit dem Auto machte, musste nachher Windschutzscheibe und Kühlergrill von Massen dort zerschellter Insekten befreien. Die eher unappetitliche Aufgabe mag niemand vermisst haben, ähnlich wie nachlassende Zahnschmerzen. Dass die sechsbeinigen Mitlebewesen verschwinden, hat viele alarmiert, auch Verbände und Behörden.

Die Sorge um die Artenvielfalt löste eine breite Gegenbewegung aus, die bundesweit zu einem Hype der Imkerei führte. Zehn Jahre vergingen, die mit dem Schulungsbienenstand und Blühstreifen nicht nur die Verdener Ortschaft Eissel verändert haben.

Als Bestäuber sind Bienen und Hummeln für die Pflanzen in der Natur und die Erträge in der Landwirtschaft mit entscheidend. „Rettet die Bienen“ war Anfang 2019 denn auch das Motto eines Volksbegehrens in Bayern. Ein Anteil von 18,4 Prozent hatten es unterstützt. Beeindruckende Zahlen, die auch den Zusammenhang zwischen dem bundesweiten Ansturm auf die Bienenstöcke und dem Bangen um das Insektensterben betonen.

Das gewachsene Interesse an der Imkerei belegt die Grafik des Deutschen Imkerbunds. © Deutscher Imkerbund

In Brandenburg sind gleich zwei konkurrierende Volksinitiativen zum Thema gestartet, eine im Dezember 2019, eine im Februar 2020. Die Bundesregierung beschloss 2019 das Aktionsprogramm Insektenschutz. „Es ist eine Reaktion auf den gesellschaftlichen und politischen Diskurs über das auch in Deutschland festgestellte Insektensterben und soll dieses wirksam bekämpfen“, heißt es auf der Internet-Seite des Umweltministeriums.

Es ist deswegen wenig überraschend, dass die Imkerei seit zehn Jahren auf einem Höhenflug ist und eine unerwartete Popularität erlebt. In Verden hat der Eisseler Schulungsbienenstand dabei mitgeholfen und eine nach all den Jahren ungebrochen anhaltende Nachfrage befriedigt. Die damals eilig improvisierte Einrichtung feiert in diesen Tagen selbstbewusst ihr Jubiläum.

Die Bundesregierung hat auf den Artenverlust mit der Unterzeichnung der „Convention on Biodiversity“ und der 2007 veröffentlichten Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt reagiert. „In Reaktion auf die sogenannte „Krefeld-Studie“, die in einigen Schutzgebieten Deutschlands einen Biomasseverlust vor allem flugfähiger Insektenarten um etwa 75 Prozent feststellte, entwickelte sich ein gesellschaftlicher Diskurs um das so bezeichnete Insektensterben“, beobachtet das Berliner Ministerium.

„Etwa 2008 bis 2012 wurde das Insektensterben einer breiteren Bevölkerung bewusst“, erinnert sich der Eisseler Heinrich Kersten. Seitdem ist nach Informationen des Deutschen Imkerbunds die Zahl der Imker erheblich gestiegen. Anlässlich des Tags der Imkerei heute meldete sich ein jubelnder Landesverbandsvorsitzender zu Wort. „In den letzten fünf bis sieben Jahren hat sich unser Mitgliederbestand fast verdoppelt“, sagte Jürgen Frühling. Sein Landesverband Hannoverscher Imker zählt heute fast 10 000 Mitglieder sowie rund 65 000 Völker.

Einer der vielen Hobby-Imker ist Heinrich Kersten schon seit Mitte der 80er-Jahre und er hat beobachtet, wie sich sein Hobby in das Bewusstsein der Bevölkerung eingegraben hat. In Verden entstand so etwas wie ein heimliches Zentrum für die Artenvielfalt. Zu den Aktivitäten der Imker gesellten sich die Jäger mit ihren Blühstreifen, die aus dem vom Landkreis mitfinanzierten Hegefonds bestritten wurden. Die Blühsaaten kamen überwiegend aus der Mischung, die sich von Eissel aus gefühlt in der ganzen Welt verbreitet hat. Zumindest bis nach China hatten sie und natürlich die Bienen Heinrich Kersten geführt und in die akademische Welt. Der Eisseler hielt 2017 eine Gastvorlesung an der chinesischen Agraruniversität SAU in Chengdu und wurde später auch an die Senioren-Uni in Bremen eingeladen (wir berichteten.)

Die Bienenhaltung erlebt ein ungebrochene Attraktivität. Sie ist zugleich ein praktischer Beitrag zu einer funktionierenden Umwelt und damit ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Für Kersten ist deshalb die Anziehungskraft seines Hobbys verständlich. „Hier kann jeder aktiv etwas für Artenvielfalt tun, wenn er sich um Bienen kümmert.“ Kein Wunder also, dass sich die Bienenfreunde Verden vor ein paar Jahren zusammengefunden haben. Kein Wunder auch, dass gerade Heinrich Kersten dem Verein seit Langem vorsitzt. „Mein Credo ist: Jede Blüte zählt“, sagt er.

Schon lange vorher, im nächsten Frühjahr werden es zehn Jahre, hatte Kersten den Schulungsbienenstand in Eißel ins Leben gerufen. „Das Interesse in den KVHS-Kursen des Imkervereins war schon sehr groß“, erinnert sich der Eisseler. Die Leute seien auch aus den Nachbarlandkreisen nach Verden geströmt, um daran teilnehmen zu können. Für den Kursleiter Kersten entstand so eine ganz neue Frage: „Wer betreut die vielen angehenden Jungimker in der Praxis?“ Den mittlerweile ziemlich großen Einzugsbereich zu seinen Schülern abzureisen, war Heinrich Kersten zu aufwendig.

Die Betreuung allerdings sei nötig, weiß Kersten aus Erfahrung. Mit der Theorie, die die angehenden Imkerinnen und Imker in den Kursen büffeln, sei es nicht getan. Die klassische Ausbildung zum Imker dauere nicht umsonst drei Jahre. Da sei noch viel Praxis und Erfahrung nötig, bis die Jungimker selbstständig durch das Bienenjahr kommen.

Er fand eine andere Lösung in seiner Eisseler Nachbarschaft. Auf Wagenhebern platzierte er eine Holzplatte und hatte damit einen flexiblen Ort für Völker, an denen er die praktische Arbeit mit den Bienen demonstrieren konnte. Hier ist seit zehn Jahren der Ort, an dem Kersten Jungimkern ihre Fragen beantworten kann. „Das Interesse und der Trend halten bis heute an“, freut sich der Eisseler.

