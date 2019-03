Für Biene und Co.

Wildblumenprogramm des Landkreises

+ Rund 65 Prozent aller Tagfalter stehen auf der Roten Liste.Diplom-Biologin Antje Mahnke-Ritoff

Landkreis – Mehr blühende Wildblumen in Stadt und Land und ein größeres Nahrungsangebot für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten – das ist das Ziel des neuen Förderprogramms, das der Landkreis Verden – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag am 29. März – jetzt startet. „Seit einigen Jahrzehnten gehen immer mehr Insektenarten in ihrem Bestand zurück. Viele Arten verschwinden. Rund 65 Prozent aller Tagfalter stehen auf der Roten Liste, bei den Wildbienen ist der Rückgang ähnlich hoch“, weiß Diplom-Biologin Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Innerhalb von 25 Jahren, so die Expertin in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung, sei die Gesamt-Individuenmenge der Insekten um 80 Prozent zurückgegangen. Für den dramatischen Schwund gebe es mehrere Ursachen – angefangen bei der zunehmenden Versiegelung der Landschaft und der Gärten über das Verwenden gebietsfremder Pflanzen bis hin zu monotonen Wegeseitenrändern und einer intensiven Landwirtschaft.