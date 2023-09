Hundertjähriger Sonnenschein

+ © Lutz Bergmann Deutsch konnte Galfinger schon, bevor sie nach Deutschland kam: Ihr Großvater war Deutscher und ihr Vater sprach deutsch. © Lutz Bergmann

Justina Galfinger wurde 100 Jahre alt / Am liebsten hat sie auf dem Trecker gearbeitet

Verden – Zwei Mal am Tag geht sie noch mit ihrem Rollator an der Aller spazieren. Manchmal schaukelt sie sogar. Ihre im Rollstuhl sitzenden Mitbewohner und Mitbewohnerinnen aus dem Pflegeheim schiebt sie noch über die Flure und die Fragen des Autors dieses Textes beantwortet sie im Stehen.

Das alles wäre nichts Besonderes, wenn Justina Galfinger vorgestern nicht 100 Jahre alt geworden wäre. Ich fühl mich gut, sagt sie, ich bin gesund“. Nur ihre Ohren seien nicht mehr so dolle.

Die Bewohnerin des St. Johannisheim hat ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren wurde sie in einem Dorf in Russland. Während ihrer Schulzeit, kam der 2. Weltkrieg und Galfinger musste mit ihrer Familie im Jahr 1941 fliehen. Sie bauten sich ein neues Leben in Nordkasachstan auf, wo sie als Bauern arbeiteten. Galfinger fuhr Traktoren, reparierte sie, melkte Schafe und Kühe. Wenn man jung ist und arbeitet, das sei die beste Zeit des Lebens, sagt sie.

Irgendwann seien die Kasachen gekommen und hätten zu ihrer Familie gesagt, dass das Land nicht ihnen gehöre. Daraufhin flog Galfinger mit ihrem Mann im Jahr 1995 nach Deutschland. Sie zogen nach Verden an den Oderplatz und genossen dort ihren Ruhestand.

Im Jahr 2004 starb dann Gallfingers Mann. Obwohl ihre Enkeltochter eine Pflegekraft ist, entschied sie sich gegen eine Pflege im eigenen Haus und zog ins Pflegeheim, wo sie noch heute lebt.

Galfinger spricht deutsch mit einem russischen Akzent und kann sich noch sehr gut an Jahreszahlen erinnern. Manchmal fehlen ihr die Worte. „Die Zunge ist immer noch auf Russisch“, sagt sie.

Mittlerweile hat Galfinger viele Nachkommen. Ihre vier Kinder wohnen alle in Deutschland und sind bereits in Rente. Sie haben Kinder, die bereits selbst Kinder bekommen haben. Ein Rahmen mit lauter Gruppenbildern über ihrem Nachttisch lässt erahnen, dass es sich um eine große Familie handelt.

Ein Teil ihrer Familie kommt einen Tag nach ihrem Geburtstag zu Besuch ins Pflegeheim. Darunter Enkel und Urenkel. Sie machen einen Spaziergang an der Aller. Eine der liebsten Beschäftigungen Galfingers.

Im Pflegeheim ist die Hundertjährige für ihre Bescheidenheit bekannt. Galfinger selbst erzählt, dass sie ihr Leben lang keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen habe. Ramona Bellinghausen, eine ihrer Pflegerinnen, berichtet, dass sie manchmal nur ein trockenes Brötchen esse. Trinken tue sie vor allem warmes Wasser.

Ihr besonderes Markenzeichen sei, dass sie nur einen Löffel zum Essen benutze. Einige Mitbewohnende hätten sie deswegen schon geärgert, weswegen sie jetzt auf ihrem Zimmer alleine esse, so die Pflegekraft in Galfingers Wohnbereich.

Unter den Pflegekräften ist sie extrem beliebt. „Ich könnte sie klauen“, sagt Bellinghausen mit einem Augenzwinkern. „Sie ist ein absoluter Sonnenschein, eine Seele von Mensch“, ergänzt sie.

Noch immer liest Galfinger und abends macht sie manchmal den Fernseher an. Am liebsten schaut sie dann Dokumentationen darüber, wie Bauern früher gearbeitet haben.

Auch wenn sie immer wieder merkt, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen, ist Galfinger noch immer nicht fertig mit ihrem Leben. „Ich will noch weiter kämpfen“, sagt sie. Wie lang sie noch leben will? „50 Jahre“, sagt sie. Überlegt dann aber noch mal und fügt hinzu: „Das muss der liebe Gott machen.“