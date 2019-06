Bewegende Schicksale

Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben in Verden“

+ Im Kinosaal dabei: Kathrein Goldbach und Regisseurin Karin Kaper (r.). Foto: ahk

Verden – Die Vorführung des Kinodokumentarfilms „Wir sind Juden aus Breslau“ von Karin Kaper und Dirk Szuszies im Cine City war am Mittwoch der Auftakt zur Reihe „Jüdisches Leben in Verden“ des Dokumentationszentrum im 20. Jahrhundert (Doz 20). In dem bewegenden Film erinnern sich 14 Zeitzeugen an ihr Leben in der damals drittgrößten deutschen jüdischen Gemeinde in Breslau. Sie erzählen, wie sie den Holocaust überlebten und wie sie ihr weiteres Leben gestalteten. Bei der gut besuchten Veranstaltung war auch Filmemacherin Karin Kaper anwesend und berichtet von der Entstehungsgeschichte des Films. „Wir sind Juden in Breslau“ feierte 2016 in der damaligen Kulturhauptstadt Wroclaw (Breslau) Premiere. Seitdem wurde der Streifen in mehr als 20 Städten und vielen Schulen gezeigt, lief auch in Israel und Amerika.