Bewegende Begegnung

Jugendliche aus vier Nationen arbeiten gemeinsam Vergangenes auf

+ Besondere Begegnung: Gemeinsam mit ihren Betreuern bereiten die Jugendlichen die Gedenkveranstaltung vor. Foto: niemann

Verden – Wie gehen junge Deutsche, Polen, Franzosen und Tschechen mit ihrer Geschichte um? Hegen sie noch Ressentiments? Was unterscheidet, was verbindet sie? Und beeinflussen die zunehmend nationalen Strömungen in den genannten Ländern die Beziehungen zueinander?