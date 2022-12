Bewährungsstrafe für Steineschmeißer aus Brunsbrock

Von: Wiebke Bruns

Das Landgericht Verden relativierte die Tat. © Agentur, dpa

Das Landgericht Verden verhängt eine Bewährungsstrafe gegen einen Mann aus Brunsbrock. Er hatte Steine auf ein Auto geworfen.

Brunsbrock/Verden – Treffen wollte der 44 Jahre alte Angeklagte das in Bassum an der Abfahrt Osterbinde unter einer Brücke der Bundesstraße 51 hindurchfahrende Auto, als er Steine von oben hinab warf. Aber er wollte niemanden verletzen und schon gar nicht töten. Zu der Überzeugung gelangte gestern die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Verden und verurteilte den heute in Stade wohnhaften Mann wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe.

Verübt hatte er die Tat am 20. Juni 2020. In Bassum wollte er sein langjähriges Alkoholproblem im Rahmen einer Alkoholentwöhnung in Angriff nehmen. Zuvor hatte er eine dreieinhalbjährige Haftstrafe wegen Brandstiftung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verbüßt, Tatort war sein früherer Wohnort Brunsbrock.

Bereits als Zehnjähriger Alkohol getrunken

Schon als Zehnjähriger habe er mit dem Vater auf dem elterlichen Hof abends eine halbe Flasche „Feierabendbier“ getrunken. Richtig betrunken sei er erstmalig mit 14 gewesen. Seinen Führerschein habe er als 18-Jähriger wegen einer Trunkenheitsfahrt wieder abgeben müssen.

In der Therapie habe er sich als Außenseiter gefühlt, so wie in seiner Kindheit, und während einer Fahrradtour seinen inneren Druck und seine Wut loswerden wollen. „Er griff eine Handvoll Schottersteine, um sie von einer Brücke zu werfen oder fallen zu lassen“, stellte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann fest.

Beifahrerin in getroffenem Wagen war hochschwanger

Getroffen wurde das Dach eines Autos mit zwei unschuldigen Insassen. Die Beifahrerin war hochschwanger. Beide kamen mit einem großen Schrecken davon. „Zu keinem Zeitpunkt bestand die Gefahr, dass die Steine die Scheibe hätten durchschlagen oder aufsplittern können“, hieß es weiter. Glück war, dass der Fahrer nicht vor Schreck die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Er verfolgte den Radfahrer und stellte ihn.

Dass er das Auto gar nicht treffen wollte, war zur Überzeugung der Richter eine Schutzbehauptung des Angeklagten. Die Scheibe zu treffen, habe er in Kauf genommen. Anders als eine andere Kammer des Landgerichts Verden in einem ersten Prozess, wertete die Kammer gestern die Tat als versuchten gefährlichen Eingriff.

Bundesgerichtshof hob das erste Urteil auf

Der Bundesgerichtshof hatte das erste auf zwei Jahre und neun Monate Haft lautende Urteil vom 11. Dezember 2020 am 9. Dezember 2021 aufgehoben. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft Verden, die das Ganze als versuchten Mord gewertet hatte. Doch den sahen die Karlsruher Richter nicht. Sie hoben das Urteil zum Vorteil des Angeklagten auf.

Nun relativierte sich die Tat auf einen Versuch. Und angesichts verschiedener positiver Umstände, darunter bereits verbüßte eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft, wurde eine Bewährungsstrafe als angemessen angesehen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.