Landkreis Verden: Beute geht in die Hundertausende

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer von Betrügern. Jetzt wird offensiv gegengesteuert, mit Aufklärung und Video von Polizei und Präventionsrat, so das Ergebnis einer Pressekonferenz am Freitag im Verdener Rathaus.

Verden – Das Konto der älteren Dame ist leergeräumt, der Anrufer, ein geschickter Betrüger, auf und davon. Passiert immer wieder und derzeit verstärkt im Landkreis Verden. „Beträge zwischen 10 000 bis weit über 100 000 Euro werden so erschlichen“, so Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden. Jetzt wird offensiv gegengesteuert, mit Aufklärung und Video des Präventionsrates, so das Ergebnis einer Pressekonferenz im Verdener Rathaus.

Polizeiinspektion Verden/Osterholz dreht Video

Mutig blickt die ältere Dame in die Kamera, erzählt mit fester Stimme das, was sie keinem wünscht: Sie wurde betrogen. Die Seniorin, zuhause in der Region des Landkreises Verden, wirkt in sich gefestigt, engagiert und sehr fit. Um so erstaunlicher die Ereignisse, die sie nachfolgend schildert. „Ich bin vom Sport gekommen, das Telefon klingelte, ein Mann meldete sich“, erzählt sie einleitend. Und dann sei alles richtig schnell, vor allem zunehmend stressiger geworden. „Der Anrufer hat sich als Angestellter meines Kreditinstitutes ausgegeben, als Mitarbeiter der Bank.“ Mit gewählten Worten und geübter Stimme erzählte der vermeintliche Kredit-Sachbearbeiter, dass das Konto der Kundin in diesem Moment leer geräumt werde. Betrüger seien am Werk. „Entsprechend groß war meine Aufregung, alles schien mir davon zu gleiten“, so die Schilderung der Dame rückblickend. Der Anrufer habe dann noch beruhigend auf sie eingewirkt, ihr erklärt, dass das Geld noch zu retten sei. „Sie müssen mir nur ihre Daten, ihre Kontonummern per Handy nennen“, so der Anrufer abschließend. „Und das habe ich dann auch getan“, so die Seniorin. „Leider.“

Beauftragter für Kriminalprävention informiert

Die Frau wagt den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit, um zu verhindern, was ihr passiert ist. „Darüber sind wir sehr froh, denn nur so kommen wir bei unserer Arbeit gegen solche Täter weiter“, erklärt Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

Die Betrüger, auch das wurde im Verlauf des Pressegespräches deutlich, gehen immer geübter und gezielter zu Werke. „Banden, die über Callcenter vernetzt sind, die Opfer manchmal zeitversetzt mehrmals am Tage anrufen und systematisch bearbeiten“, sagt Lohmann.

Link zum Video https://youtu.be/5-nnqmxqsow

Wer mit solch einem Anruf konfrontiert werde, sollte eine klare Strategie haben. Kopietz gibt für solche Fälle Regeln mit an die Hand: „Bei einem unbekannten Anrufer mit entsprechenden Forderungen den Hörer auflegen und durchatmen, nicht in Stress verfallen und dann die Bank kontaktieren oder, auch kein Problem, die Polizei.“ Und noch ein Tipp: „Die Tür vorbeugend mit einem Sperrriegel sichern.“

Info

Link zum Video: https://youtu.be/5-nnqmxqsow

Weitere Tipps und Infos der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und des Präventionsrates.

Mit Videobotschaft und Flyer will die Polizei gegen die Betrüger vorgehen. In dem Video schildert nicht nur die Betroffene, was ihr widerfahren ist. Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, gibt zudem Tipps für den Schutz vor Betrügerinnen und Betrügern. Darüber hinaus stellt ein Ermittler für Betrugsstraftaten das meist professionelle Auftreten der Täter dar.„Durch das Präventionsvideo können wir über die Social-Media-Accounts der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie der Stadt Verden überregional weitere Menschen erreichen und sensibilisieren. Das Video kann von der Polizei zukünftig zudem landesweit genutzt werden“, erklärt Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. „Wir hoffen außerdem, mit dem Beitrag mehr und insbesondere jüngere Menschen zu erreichen, damit diese ihre Eltern, Großeltern oder auch Nachbarinnen und Nachbarn über die Vorgehensweise der Betrügerinnen und Betrüger aufklären. Außerdem bitten wir darum, seinen Verwandten, Freunden oder Bekannten bei Bedarf beim Aufrufen des Videos behilflich zu sein“, so Lohmann weiter.

Stadt Verden verteilt Flyer

In der Stadt Verden sollen die Flyer kostenlos verteilt werden. In den nächsten Tagen werden zunächst alle Haushalte im Bereich der Stadt per Post einen Flyer mit Tipps gegen Betrügerinnen und Betrüger am Telefon und an der Haustür zugestellt bekommen. Die finanziellen Mittel für den Druck sowie den Versand werden durch den Präventionsrat Verden zur Verfügung gestellt. „Hierdurch wird gewährleistet, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen können“, so Bürgermeister Lutz Brockmann, zugleich Vorsitzender des Präventionsrates der Stadt Verden, gestern auf der Pressekonferenz. Christine Klasen, Leiterin des Seniorenbüros, machte sich ebenfalls für die präventive Arbeit stark. „Wir werden auch in unserem Büro die Flyer auslegen“, betonte Klasen.