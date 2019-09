Besucherzahlen 2018 nicht getoppt

Die Tage des Sommers sind gezählt und erneut blickt Verden auf ähnlich viele heiße und trockene Tage wie im Jahr 2018 zurück. Diese bescherten dem Verwell damals rekordverdächtige Besucherzahlen. Doch wie sieht die Bilanz für dieses Jahr aus? Konnten die hohen Erwartungen erneut erfüllt werden?

VON LISA HUSTEDT

Verden – „Insgesamt verzeichnen wir während der Freibadsaison weniger Besucher als im Vorjahr. Der Sommer war zwar nicht schlecht, aber nicht mit dem letzten zu vergleichen“, stellt Klaus Jürries, Betriebsleiter des Verwells, klar. Die Freibadsaison wurde vor vier Monaten, am 11. Mai, eröffnet und wird in vier Tagen, am 8. September, wieder beendet. Insgesamt besuchten in der Zeit vom Mai bis August 104 886 Badegäste das Verwell. Das sind circa 6 000 weniger als im Vorjahr, als das Bad 120 127 Besucher verzeichnete.

„Der diesjährige Juni sieht aber ganz anders aus und lief deutlich besser als der im vergangenen Jahr“, so Jürries. Somit entschieden sich 26 064 Leute für einen Besuch im Verwell, wohingegen es im Juli 2018 nur 17 453 waren. „Grundsätzlich glaube ich, dass die Leute einfach noch geflasht vom letzten Sommer waren“, erklärt sich Arne Lindhorst, stellvertretender Badleiter, die gesunkenen Besucherzahlen. Wie jedes Jahr sei auch das Ende der Sommerferien wieder deutlich bemerkbar gewesen.

Besonders schlecht im Vergleich zum Vorjahr sei der Juli gewesen. Da verzeichne das Verwell circa 10 000 Besucher weniger als 2018.

Erfreut zeigen sich sowohl Lindhorst als auch Jürries über die hohe Resonanz bei den Veranstaltungen in diesem Jahr. „Die Poolparty war ein richtiges Highlight: 1 009 zahlende Besucher sind allein dafür gekommen“, berichtet der Betriebsleiter. Fast genauso gut angekommen sei das Flutlichtbaden am 25. Juli mit circa 1000 Besuchern.

Der Veranstaltungsplan für 2020 sei bereits in Arbeit und „wird mindestens genauso bunt und vielfältig wie der davor“, so Jürries.

Für diesen Erfolg verantwortlich machen beide unter anderem die neueste Attraktion im Verwell: „Wir haben dieses Jahr einen ,Aquatrack', eine Spielstraße auf dem Wasser für Kinder, angeschafft“, so Lindhorst. Das Spielgerät solle auch in Zukunft zu besonderen Anlässen wieder zum Einsatz kommen. Für den täglichen Betrieb könne es aber nicht aufgebaut werden.

Erfreulich seien ebenfalls die Besucherzahlen der Sauna. Vom Januar bis August besuchten insgesamt 17 930 Gäste die Saunalandschaft des Verwells. Im Juli seien es 300 und im August 200 mehr Gäste gewesen als im Vorjahr.

Abschließend wendet sich der stellvertretende Badeleiter mit mahnenden Worten an die Eltern: „Auch dieses Jahr ist uns während der Freibadsaison leider vermehrt aufgefallen, dass viele Eltern ihre Aufsichtspflicht gegenüber ihren Kindern verletzen. Nur weil sie das Schwimmbad besuchen, heißt das nicht, dass sie davon befreit sind.“ Aus diesem Grund habe das Bad nun auch Schilder aufgestellt, die die Erziehungsberechtigten an diese Pflicht erinnern sollen.

Die Öffnungszeiten

des Verwells sind am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 20 Uhr und an allen restlichen Tagen der Woche von 10 bis 20 Uhr, außer montags, dann hat das Bad geschlossen. Am Sonntag, 8. September, schließt das Freibad für diese Saison.