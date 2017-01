Besuch im NZNB nachgeholt

Verden - Eigentlich hatten der Bürgermeister von Verdens Partnerstadt Zielona Góra, Krzystof Kalisuk, und seine Ehefrau Asia geplant, das Norddeutsche Zentrum für nachhaltiges Bauen schon zu dessen Eröffnung zu besuchen. Damals wurde nichts draus, gestern holten sie das nach.

Den offiziellen Eröffnungstermin hatte Krzystof Kalisuk damals wegen anderer Verpflichtungen absagen müssen. Jetzt hatte er Gelegenheit, den verpassten Termin mit seinem Verdener Kollegen nachzuholen. Das Neujahrskonzert der Philharmonie „Tadeusz Baird“ in der Verdener Stadthalle hatte das Grünberger Paar in die Partnerstadt geführt, und so machten Brockmann und seine Gäste gestern ihre Stippvisite in dem innovativen Gebäude beim Verdener ökologischen Zentrum an der Artilleriestraße.

Durch das EU-geförderte Leuchtturmprojekt mit seiner ständigen Ausstellung „nachhaltig. bauen. erleben." führte Geschäftsführerin Dorothee Mix den interessierten Bürgermeister und seine Ehefrau. Beim Rundgang durch die Räume des fünfstöckigen Tagungszentrums informierte sie die Gäste über die Vorzüge der ökologischen und nachhaltigen Bauweise mit den regionalen Rohstoffen Lehm und Stroh und ihrer modernen Verwendung und Kombination mit aktueller Technik.