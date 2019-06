Bestes Hengstfohlen kommt aus Völkersen

Verden – „2019 ist ein sehr guter Fohlenjahrgang. Das zeigt sich unter anderem daran, dass wir lange darüber diskutiert haben, wer die Siegerfohlen sind“, sagte nach Abschluss der Fohlenrundfahrt der Deckstellenleiter der Besamungsstation Verden, Ulrich Koch.

Schließlich entschied man sich unter den rund 50 Tiere für das am 6. April geborene Hengstfohlen von Q-Sieben/Sir Donnerhall I aus der Zucht und im Besitz von Silvia Zeyn (Völkersen), für das am 17. April geborene Stutfohlen von Don Nobless/Beltano aus der Zucht und im Besitz von Hannes Baumgart (Döhlbergen) sowie das am 24. April geborene Springfohlen aus der Zucht und im Besitz von Bettina und Philipp Baumgart (Döhlbergen).

Torsten Hogrefe kommentierte die Fohlen fachmännisch, kurzweilig und sehr gut verständlich für alle Beteiligten. Damit wurde die Veranstaltung als zusätzlicher Lerneffekt für die Züchter gerecht. Zunächst wurden einige Fohlen auf dem Außenviereck der Reit- und Fahrschule präsentiert. Danach ging es weiter nach Lehringen auf den Hof der Familie Dittmer. Nächste Station war die Reithalle der Familie Clüver in Völkersen. Hier wurde auch das bereits genannte Siegerfohlen vorgestellt, das durch Bewegungen und Anmut glänzte.

Zum Abschluss ging es dann nach Döhlbergen auf den Hof der Familie Baumgart. Hier sind das beste Stutfohlen und das beste Springfohlen zu Hause. Nach Bekanntgabe des besten Hengstfohlens, des besten Stut- und des besten Springfohlens sowie der Verteilung der verschiedenen Preise wurden die sechs Fohlen benannt, die am 7. Juli beim Hannoveraner Fohlenchampionat auf dem Lohberg dabei sein werden. Es handelt sich hierbei um das Hengstfohlen von Q-Sieben/Sir Donnerhall I (Silvia Zeyn, Völkersen), das Stutfohlen von Don Nobless/Beltano (Hannes Baumgart, Döhlbergen), ein Stutfohlen von Indian Rock/San Amour I (Silvia Zeyn, Völkersen), ein Hengstfohlen von Fürstbischof/Don Frederico (Dittmer Landwirtschaft-KG, Lehringen), ein Stutfohlen von Floris Prince/Don Index (Harry Heitmann, Kirchlinteln) und ein Stutfohlen von Don Nobless/Ravallo (Cord Badenhoop-Clausen, Kirchlinteln). jho