Publikum feiert Chor Lighttrain und Blasorchester Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Das Blasorchester Verden präsentierte sich mit modernem Sound. © -

Mit einem bunten Mix aus Pop- und Filmmusik begeisterten der Gospel- und Popchor Lighttrain und das Verdener Blasorchester das Publikum in der ausverkauften Stadthalle. „Let Us Entertain You“ war dieser Abend überschrieben, und das ist auf jeden Fall gelungen.

Verden - Geplant hatte der Kulturbeirat des Trägervereins Verdener Kulturflügel, dessen Anliegen es ist, Musizierende aus der Region in unterschiedlichen Kombinationen auf der Bühne der Verdener Stadthalle zu präsentieren, das Konzert schon vor drei Jahren. Doch Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuten sich Mitwirkende und Publikum, dass es nun geklappt hat.

Zunächst gehörte die Bühne dem Blasorchester Verden. Los ging es getreu dem Motto des Konzertes mit dem Robbie-Williams-Medley „Let me entertain you“, gefolgt vom Bond-Song „Skyfall“ und den Soundtrack-Highlights aus dem Musical „The Lion King“. Das von Mattis Meyer geleitete Blasorchester präsentierte sich frisch und modern mit sattem Sound. Das Publikum war sofort begeistert und feierte die Musiker.

Auch Sandra Bysäth und ihr Chor Lighttrain hatten leichtes Spiel beim Publikum. Mit dem schönen Song „A Thousand Years“, im Original von Christina Perri, zog der Chor die Zuhörer in seinen Bann. Auch für die temperamentvolle Sister-Act- Version von „I will follow him“ gab es Jubel und Applaus. Dieser steigerte sich noch beim Medley „A Million Dreams“ und „This is me“ aus dem Musical „The greatest Showman“.

Von Adiemus bis Abba

Den Abschluss des ersten Teils gestalteten Chor und Blasorchester mit „Adiemus“ und einem schwungvollen Abba-Revival gemeinsam. Bestens gelaunt ging das Publikum in die Pause.

Den zweiten Teil eröffnete der Chor mit „Come on“, einem Stück aus der Feder des hiesigen Popkantors Micha Keding. Mit dem monumentalen Queen-Werk „Bohemian Rhapsody“ hatten Sandra Bysäth und ihr Chor sich an eine anspruchsvolle Aufgabe gewagt, die sie aber blendend meisterten. Entsprechend euphorisch fiel dann auch der Applaus aus.

Das Blasorchester legte nach und sorgte mit „You can´t stop the Beat“ aus dem Musical „Hairspray“ und einer Hommage an die Band Toto für weitere Begeisterungsstürme.

Zum Abschluss standen wieder beide Ensembles gemeinsam auf der Bühne. Nach dem Joan-Baez-Klassiker „Here´s to you“ endete das Konzert mit „Baba Yetu“, dem Vaterunser auf Swahili.

Nach den letzten Tönen erhob sich das entfesselte Publikum von den Sitzen und forderte lautstark eine Zugabe. Die gab es in Form eines Medleys aus den Hits der Neuen Deutschen Welle. Noch einmal gab es kein Halten und es wurde lautstark mitgesungen. Weil der Applaus immer noch nicht enden wollte, gab es zum Abschluss dieses außergewöhnlichen Konzertabends noch einmal das „Baba Yetu“.