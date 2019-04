Die besten Allrounder Deutschlands

Verdiana regt am 1. Mai zum Mitmachen an / Hundeschule Canis mit Programm

+ Die Hundeschule Canis kommt zur Verdiana. Foto: pVerd-event

Verden – Neben dem bundesweiten Championat des Freizeitpferdes finden weitere interessante Wettbewerbe auf der Verdiana in Verden statt. Rund um das Thema Pferd und Hund richtet die pVerd-Event GmbH am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr, verschiedene Wettkämpfe aus. Mitmachaktionen, Schauprogramm und Lerndemonstrationen sorgen für einen ereignisreichen Tag. Für angehende Jungzüchter bietet der Hannoveraner Verband einen Schnuppertag an.