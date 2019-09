Bessere Beziehungen

Verden – „Für die junge Generation unserer Landsleute hier und für die Menschen, die damals in Ostpreußen geblieben sind, gilt es, weiter dafür einzustehen, dass Verstehen und Achtung voreinander entsteht und sich festigt.“ Das sagte Evelyn von Borries, Kreisvertreterin der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau in der Landsmannschaft Ostpreußen, beim Empfang der Stadt Verden zum Heimatkreistreffen im Verdener Rathaus.

„Es gibt schon viele Freundschaften zwischen unseren Landsleuten, den ehemaligen und den neuen Bewohnern dort sowie den offiziellen Vertretern der Kommunen auf beiden Seiten“, würdigte von Borries die engen freundschaftlichen Beziehungen untereinander. Sie würden bei diesem gemeinsamen Partnerschaftstreffen von Repräsentanten der Kommunen aus dem heutigen russischen Bagrationowsk (früher Preußisch Eylau) sowie dem heutigen polnischen Gorowo Ilaweckie, Bartoszyce (früher Landsberg und Bartenstein) und Verden weiter gepflegt.

Gemeinsam werde die Partnerschaft mit Leben erfüllt, so von Borries weiter, und bei den Besuchen in der ostpreußischen Region freue sie sich über die vielen Neuerungen und weitere Verbesserung der Infrastruktur. Damit spreche sie für viele Landsleute. Die Fortschritte bedeuteten wirtschaftlichen Aufschwung und Arbeit für alle. Auch seien beim kürzlichen Besuch im Heimatkreis wieder sehr interessante und vielversprechende wirtschaftliche Objekte gezeigt worden.

„Es gibt aber auch vieles an Gemeinsamkeiten, die zukünftig erörtert werden können“, so von Borries. Es seien alle gefordert, zu überlegen, wie die Gemeinsamkeiten weiter wachsen könnten. „Wir möchten einander noch besser verstehen und achten. Auf dieser Basis können und müssen wir einander helfen“, so die Kreisvertreterin. Angereist aus dem Heimatkreis waren allerdings nur Vertreter der Kommunen aus Polen, die russischen Repräsentanten hatten wegen Krankheit des Fahrers nicht kommen können.

Bürgermeister Lutz Brockmann hieß die Gäste, darunter auch Männer und Frauen aus den ersten Jahren der Freundschaft, ebenfalls willkommen und dankte für die hervorragende Gastfreundschaft und die guten Gespräche beim kürzlichen Treffen in Natangen. Er würdigte den erfolgreichen deutsch-russisch-polnischen Jugendaustausch und freute sich über das Engagement in allen Partnerkommunen, aktiv die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern und dem Streben, der Jugend eine bessere Zukunft zu schaffen.

„Unser Netzwerk kommunaler Partnerschaften wird die Erinnerung an den Heimatkreis für die kommenden Generationen wachhalten und als Beispiel für eine erfolgreiche Versöhnung weit in die Zukunft tragen“, schloss Brockmann seine Rede. Landrat Peter Bohlmann sprach bei der Feierstunde am Sonntagvormittag davon, dass es die Aufgabe jeder Generation bleibe, diese Erinnerung zu bewahren und weiterzugeben – als Mahnung, dass sich so etwas Schreckliches nicht wiederholen dürfe.

Die seit 1996 bestehende Partnerschaft, werde durch die jährlichen Besuche der verschiedenen Delegationen und den Jugendaustausch mit Leben mit dem Ziel gefüllt, die menschlichen, kulturellen, sportlichen, sozialen und vor allem auch wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern.

Die Partnerschaft sei heute ein Selbstverständnis, er mahnte aber auch, darauf achtzugeben, dass der aufkeimende Nationalismus die geknüpften Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit sowie die gelebte Demokratie nicht zerstören könne.

Gewürdigt wurde die seit 23 Jahren bestehende Partnerschaft auch seitens der Repräsentanten von der polnischen Seite. Es habe von Anfang an stets konstruktive Gespräche gegeben, und der Dank für die gute Zusammenarbeit gelte der Kreisgemeinschaft sowie dem Landkreis und der Stadt Verden.

Nach der Feierstunde in der Niedersachsenhalle, musikalisch umrahmt vom Bläserkorps Dörverden, sowie einer Andacht von Pastor Hermann, fuhren die Gäste der Feierstunde zum Bürgerpark und legten dort am Denkmal. Kränze nieder.

Den Mitgliedern der Kreisgemeinschaft bot sich am Wochenende ein buntes Programm, das Raum ließ für Gespräche und den Austausch von Erinnerungen.

In einem Diavortrag wurden Schönheiten der Kurischen Nehrung gezeigt, die einmalig auf der Welt sind. Ein Vortrag befasste sich mit Familienforschung. Bei den Wahlen wurde Evelyn von Borries in ihrem Amt als Kreissprecherin bestätigt. rö