Zwei Geschichtsprojekte des Domgymnasiums stellen sich vor

Verden - Geschichte passiert vor der eigenen Tür. Doch was steckt genau dahinter? Schülerinnen und Schüler des Domgymnasiums wollten es genau wissen, setzten sich kritisch mit Krieg, Flucht und Vertreibung sowie deren Folgen für die Region auseinander.

„Entdecken, was uns verbindet“, lautete das Motto des Tags des offenen Denkmals, der zum 25. Mal in ganz Deutschland stattfand. Im Domgymnasium gab es gleich drei interessante Stationen. Die historische Bibliothek öffnete ihre Türen und erlaubte einen Blick auf den einzigartigen Buchbestand. In der Aula gab es zudem zwei bemerkenswerte Ausstellungen. Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte von Dennis Bramstedt hatten sich im Zuge ihres Semesterthemas „Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkriegs“ mit dem Mahnmal im Bürgerpark beschäftigt. Die Geschichts-AG unter der Leitung von Teodora Wagenknecht nahm die in der Aula angebrachten Gedenktafeln für die in den Weltkriegen gefallenen Schüler und Lehrer unter die Lupe.

Nick Feiler und Jonas Vullmer gehören zu der Gruppe, die sich mit dem Mahnmal im Bürgerpark beschäftigt haben, das an die verlorenen deutschen Ostgebiete erinnert. „Wir sind arbeitsteilig vorgegangen und haben uns verschiedene Themen ausgesucht“, erzählt Nick. Dazu gehörte auch eine genaue Analyse des Denkmals. Jonas hat das Bauwerk sogar originalgetreu nachgebaut. Für ihre Forschungen recherchierten die Jugendlichen unter anderem im Stadtarchiv oder sprachen mit Menschen, die einen Fluchthintergrund haben.

Der Entwurf für das Denkmal wurde von dem 1886 in Hinterpommern geborenen Lehrer Erich Wessel erstellt. Bei seiner Ausarbeitung ließ er sich im Jahre 1955 vom Turmaufsatz der St. Johanniskirche inspirieren. Die Einweihungsfeier fand im gleichen Jahr, am 8. Mai, statt, also genau zehn Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

Die Verdener Aller-Zeitung stellte das Denkmal den Lesern damals als „Mahnmal des deutschen Ostens im Bürgerpark der Stadt Verden“ vor. Nicht bei allen Bürgern war es willkommen. Da für seine Errichtung eine Pilzhütte abgerissen wurde, gab es Proteste.

Die Inschrift „Niemals verloren. Immer dran denken“, erscheint den Jugendlichen nicht mehr zeitgemäß. Im Kurs wurden daher auch Vorschläge zur Überarbeitung der Denkmalanlage diskutiert. Der radikalste Vorschlag hieß „Abriss“. Damit soll verhindert werden, dass das Mahnmal von der rechtsextremen Szene als Pilgerstätte missbraucht wird. Aus diesem Grund gibt es bislang auch keine Infotafel, die auf die Bedeutung des Denkmals hinweist. Ein anderer Vorschlag lautete, dem Denkmal eine neue Aussage zu geben und den Fokus auf die Flucht im Allgemeinen zu lenken. Die Schüler denken an eine Neueinweihung, zum Beispiel am Weltflüchtlingstag. Zudem soll das Mahnmal eine Infotafel erhalten, die seine Entstehung historisch dokumentiert, aber auch die aktuellen Folgen von Flucht und Vertreibung thematisiert.

+ Eine der Gedenktafeln in der Aula des Dog.

Hannah Arndt, Mika Brennecke, Daniel Baur und Bjarne Riesebieter gehören zur Geschichts-AG, die sich mit den Gedenktafeln in der Aula beschäftigt hat. Dazu forschten sie im Schularchiv, lasen alte Dokumente, Zeugnisse und Klassenbücher. Die Tafel, für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs wurde am 19. März 1921 eingeweiht. „Die Menschen waren damals überzeugt, dass es eine Freude sei, in den Krieg zu ziehen. Das sieht man auch an der nationalistischen Einweihungsrede von Direktor Dr. Menge“, erzählt Hannah. Menge vertrat die Meinung, der Sieg im Weltkrieg über Deutschland sei nur ein „Scheinsieg“ und forderte in seiner Rede die „Erneuerung Deutschlands auf rein deutscher Grundlage.“

Ein Name, der auf der Tafel für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu lesen ist, lautet Gerhard Fricke (1924 -1944). Die Schüler füllten den Namen mit Leben, indem sie sich mit dem Lebenslauf beschäftigten. Seit 1934 besuchte Fricke das Domgymnasium. Laut der Unterlagen im Archiv war er ein guter Schüler, der 1942 sein Abitur bestand. Unmittelbar danach wurde er Soldat der deutschen Wehrmacht. Anfang 1943 wurde er verwundet. Nach seiner Genesung wurde er der Sturmgeschütz-Abteilung 177 zugeordnet, die vermutlich an der letzten Großoffensive gegen Russland beteiligt war. Fricke starb mit 19 Jahren am 11. September 1943 in Kasilovo in der Nähe von Kursk.

Eine Verdenerin, die die Ausstellung besuchte, brachte einen Brief von Paul Staffa mit, dessen Name ebenfalls auf der Tafel steht. Sie bot zudem an, den Nachlass zu Recherchezwecken zur Verfügung zustellen. „Das ist für uns ein absoluter Glücksfall. Aus der Zeit von 1939 bis -45 gibt es bei uns im Archiv nicht viel Material“, freute sich Wagenknecht.

ahk