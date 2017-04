Berufsfindung mit dem Geva-Test

Verden - Abitur und was jetzt? So weit soll es nicht kommen, und deshalb spielt das Thema Berufsfindung am Gymnasium am Wall nicht erst in der Oberstufe eine gewisse Rolle. Tobias Elstner, beruflicher Koordinator an der Schule, beschreibt es so: „Wir beginnen in der neunten Klasse mit einem Besuch des Berufsinformationszentrums (Biz) der Agentur für Arbeit.“

Danach folgen viele Veranstaltungen, darunter der Besuch von Berufsbörsen, Praktika, Vorträge von Studienberatern oder Besuche der Hochschulinformationstage und: der Geva-Test. Viele Fragen müssen in diesem Test beantwortet werden. Nach der Auswertung gibt es Aussagen über die Leistungsfähigkeit in studien- und ausbildungsrelevanten Bereichen. Teilnehmer sollen sich besser einschätzen können, werden mit den Ergebnissen anderer verglichen und bekommen individuelle Tipps zur Berufsorientierung.

Sponsoren ermöglichen nahezu dem gesamten Jahrgang die Teilnahme

144 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs zehn am Gymnasium am Wall haben diesen Test gerade wieder hinter sich gebracht und in kleiner Runde über die Ergebnisse gesprochen. Mit dabei: Lehrer Tobias Elstner, Susanne Symanczyk vom Schulverein, Renate Becker, Berufsberaterin für Abiturienten, Anke Möbius von der Kreissparkasse Verden und Uwe Behnke, Coach bei der Kreisvolkshochschule Verden, die als Bildungsträger für die Zertifizierung sorgt. Behnke stellt sich auch für Einzelgespräche mit Schülern zur Verfügung.

Dass so gut wie der gesamte Jahrgang am Geva-Test teilgenommen hat, liegt wohl auch daran, dass jeder nur 2,50 Euro dafür zahlt. Die tatsächlichen Kosten liegen allerdings bei 19 Euro. Möglich machen das der Schulverein und die Agentur für Arbeit, die für die Kosten aufkommen. Außerdem tritt die Kreissparkasse Verden als Sponsor auf.

Neue Anregungen für die Schüler

Und was sagen die Schüler? Diesmal haben sich die Teilnehmer der Gesprächsrunde alle selbst schon richtig eingeschätzt, ihren Berufswunsch bestätigt bekommen. Allerdings: „Es sind Berufsvorschläge gemacht worden, über die ich gerne noch einmal nachdenken möchte“, sagt ein Schüler. Alle anderen stimmen zu und finden, dass sich der Test für sie auf jeden Fall gelohnt hat.

Für alle besteht die Möglichkeit, sich eine Urkunde über die Ergebnisse ausstellen zu lassen. „Das kommt bei Bewerbungen gut an“, ermuntert Renate Becker. Schließlich stehe da schon vieles drin über den möglichen neuen Mitarbeiter.

