Job-Klippen für 688 Ukrainer im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Teilen

„Der Arbeitskräftebedarf wird in der Region weiter ansteigen“: Christoph Tietje, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Verden. © Kracke

Ursache ist ein Arbeitsmarkt-Instrument aus längst vergangener Zeit

Verden/Achim – Immer neue Kindergärten im Kreis Verden, immer neue Arbeitsplätze für Erzieherinnen. Und immer mehr Jobs in diesem Segment, die nicht besetzt werden können. Die Sozialamtsmitarbeiter in den Rathäusern werden nicht müde, auf diese Probleme hinzuweisen. Wahrscheinlich hätte ihnen längst geholfen werden können. „Sie haben ja oftmals in Kindergärten gearbeitet, sie haben eine Ausbildung genossen“, sagt Petra Schütte. Genau, es geht um die Menschen aus der Ukraine. Mehr als tausend haben im Raum zwischen Ottersberg und Dörverden inzwischen eine Bleibe gefunden. Erzieherinnen sind darunter. So viel steht fest. Deren großes Handicap eben nur: Ihre Berufsausbildung ist in Deutschland nicht anerkannt. Und schon sind sie aus dem Stellenmarkt gefallen, in diesem Segment zumindest.

Job-Instrument aus vergangener Zeit

Ursache ist ein Arbeitsmarkt-Instrument aus längst vergangenen Zeiten, das jetzt Behörden auf die Füße fällt, ihnen, aber auch vielen Unternehmen. Vor anderthalb Jahrzehnten und damals großer Arbeitslosigkeit wurden mit diesem Instrument die Beschäftigten geschützt. Sie sollten nicht dem Wettbewerb ausländischer Konkurrenz ausgesetzt sein. „Die Lage hat sich komplett geändert, aber die Schwellen zur Berufswelt werden nur sehr langsam gelockert“, monierte Petra Schütte vom Jobcenter des Landkreises auf der Jahrespressekonferenz der Arbeitsagentur Verden. Inzwischen würden die Arbeitskräfte dringend gebraucht. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

„Kräftebedarf wird weiter ansteigen“

Zuwächse beim Bürgergeld: Natalia Schäfer (l.) und Petra Schütte vom Jobcenter. © Kracke

„Der Arbeitskräftebedarf wird in der Region weiter ansteigen“, sagte Agentur-Geschäftsführer Christoph Tietje in seinem Ausblick aufs Jahr 2023. „In Handel, Verkehr und Gastgewerbe dürfte sich der Aufholeffekt fortsetzen. In den Bereichen Erziehung, Gesundheit und öffentliche Dienstleistungen sind weiterhin viele freie Stellen zu besetzen. Am Bau löst der Ausbau der Erneuerbaren Energien einen weiterhin hohen Bedarf an Kräften aus. Und nur im produzierenden Gewerbe ist aufgrund von weiterhin bestehendem Materialmangel, hohen Energiekosten und unterbrochenen Lieferketten mit einer Stagnation zu rechnen.“

Aktuell 1 178 Ukrainer im Landkreis Verden

Vor diesem Hintergrund hoffe er, sagt Tietje, es könnten mehr Ukrainer in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Und da geht es nicht um einige wenige, es geht um die meisten. „Aktuell sind 1 178 Ukrainer im Landkreis Verden registriert“, sagt Natalia Schäfer (Jobcenter). Davon gelten zwei Drittel als erwerbsfähig, genaugenommen 737 Menschen. Der größte Teil hat zwar in Kiew, Odessa oder den anderen Städten einen Job ausgeübt, der aber werde in Deutschland nicht anerkannt. „Betroffen sind davon 688 Personen.“ Klartext: Deutlich mehr als 90 Prozent könnten den Arbeitsmarkt relativ rasch bereichern, stehen aber wegen hoher Zugangsschwellen nicht zur Verfügung.

Sprachkurse völlig überbucht

Allerdings entwickeln sich nicht nur die administrativen Vorgaben zur Hürde, es sind auch die finanziellen. „Uns sind die Mittel für die Integrationshilfe gekürzt worden. Im Vergleich zu früheren Jahren fehlen 1,3 Millionen Euro“, so Schütte. Geld, das dringend beispielsweise für die völlig überbuchten Sprachkurse fehle. Im Gespräch seien schon eigene Angebote des Landkreises, aber deren Finanzierung sei noch nicht geklärt. Immerhin: 125 Ukrainer befinden sich bereits in einer sozialversicherungspflichtigen, 67 in einer geringfügigen Beschäftigung.

Unklar allerdings, wie es mit dem Zustrom weitergehe, und ob überhaupt. „Zwischenzeitlich kehrten erste Geflüchtete in die Ukraine zurück, einige sind aber auch wiedergekommen, weil ihre Heimatorte zerbombt sind. Häufig brachten sie dann Eltern oder Großeltern mit.“ Aktuell stagniere der Zustrom in den Landkreis, unter anderem deshalb, weil andere Bundesländer noch nicht ihre Aufnahme-Quote erfüllt haben, aber in den nächsten Monaten werde zunächst mal wieder mit mehr Aufkommen gerechnet. „In den Sammelunterkünften wurde Platz auf Vorrat geschaffen.“

Halbes Jahr für Stellenbesetzung

Allein mit der Anerkennung ukrainischer Berufsausbildung ließe sich der Bedarf an Arbeitskräften im Kreis Verden allerdings nicht decken. „Demografiebedingt wird jedes Jahr eine Zuwanderung von 400 000 Leute benötigt, von gesteuerter Zuwanderung“, sagt Tietje. Auf den Landkreis Verden entfallen demzufolge 700. Schon jetzt geraten Unternehmen zunehmend in Not. „Vor einem Jahr benötigten Arbeitgeber im Schnitt 138 Tage, um eine offene Stelle zu besetzen. Gut vier Monate also. Aktuell sind es 190 Tage, ein halbes Jahr also“, so Tietje.

Bürgergeld: Zahl der Berechtigten steigt

Der Arbeitsmarkt indes bleibe in schwierigen Zeiten stabil. „Die Arbeitslosenquote dürfte sich in den kommenden zwölf Monaten kaum verändern“, so Tietje. Eine neue soziale Errungenschaft indes führt zu erheblichen Veränderungen, das Bürgergeld. „Bisher gehörten dem SGB-II-Bereich kreisweit 6 609 Menschen an“, sagt Schütte. Dem Hartz-IV-Bereich also. Wieviel Personen künftig dem Bezug von Bürgergeld zugeordnet würden, stehe frühestens im April fest. „Eines aber kann man jetzt schon sagen: die Zahl steigt.“