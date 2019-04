Berufe aus erster Hand

Úniversität, Studium, ins Ausland oder doch erst einmal eine fundierte Ausbildung? Auf der Berufsbörse im Domgymnasium eröffneten sich den jungen Besuchern alle Möglichkeiten. 65 Referenten waren mit einem Berg von Informationen über ihre Berufe gekommen.

Verden – In die Welt der Berufe schnupperten die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs neun sowie der beiden Jahrgänge elf des Domgymnasiums. Auf der Berufsbörse hatten sie Gelegenheit, sich umfassend aus erster Hand über Jobs aus den verschiedensten Bereichen zu informieren. 65 Referenten hielten insgesamt 40 Vorträge.

Vor den Redebeiträgen begrüßte Schulleiterin Dr. Dorothea Blume Referenten und Schüler auf dem Schulhof. „Ich bin sicher, dass wir es richtig gemacht haben, euch die Möglichkeit zur praktischen Berufsorientierung zu geben“, sagte sie. Der Erfolg der jährlichen Börse gibt ihr Recht. In dieser Form gibt es sie am Domgymnasium bereits seit 2013. Die Vorträge werden vor kleinen Gruppen gehalten, so bleibt die Möglichkeit, nachzufragen und mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen. Jeder Schüler müsse mehrere Vorträge besuchen, möglichst aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Dahinter stehe der Gedanke, dass sich die künftigen Schulabgänger auch einmal über Berufe informierten, die sie bislang noch gar nicht interessiert hattten. Manchmal können sich daraus ganz neue Perspektiven ergeben.

Auswahl gab es jedenfalls genug. Wissenschaftler, Mediziner, Polizisten Kreative, Dienstleister und andere gaben einen individuellen Einblick in ihre Arbeit. Auch weniger bekannte Berufe sind dabei, in diesem Jahr zum Beispiel die Papierrestauration.

Seitens der Eltern organisieren Tamara Bresagk und Rosmarie Bösche die Veranstaltung seit einigen Jahren. Bereits Monate vor der Berufsbörse beginnen sie, den Kontakt mit den Referenten herzustellen. Kamen diese in den ersten Jahren hauptsächlich aus den Reihen der Eltern, so hat sich das Bild mittlerweile gewandelt. „Heute sind es ungefähr nur noch 50 Prozent Eltern“, weiß Tamara Bresagk. Es freut sie, dass auch überregionale Anfragen für eine Teilnahme kommen. „Das zeigt doch, dass die Berufsbörse am Domgymnasium einen guten Ruf hat.“

Auch sei die Berufsbörse nicht mehr so „techniklastig“ wie in den ersten Jahren. Die einzelnen Berufsbilder seien nun gleichmäßig vertreten. Rosmarie Bösche findet es gut, dass viele Firmen auch ihre Azubis zu den Vorträgen mitbringen, die den Beruf aus ihrer Sicht vorstellen. „Da sind auch viele ehemalige Schüler dabei, das finde ich total klasse“, sagt sie.

Als erste ausländische Institution war diesmal die Hanze University of applied Sciences aus Groningen mit dabei. Die beiden Studentinnen Paulin Grimm (eine ehemalige Domgymnasiastin) und Johanna Theissen stellten einzelne Studiengänge vor und wollten den Schülerinnen und Schülern das Studieren in einem internationalen Umfeld in den Niederlanden schmackhaft machen. Das Interesse an dem Vortrag war groß, auch wenn noch niemand sicher sagen konnte, ob er wirklich in den Niederlanden studieren möchte.

Ein weiterer Referent war der Biologe und Wissenschaftsjournalist Dr. Helmut Kruckenberg. „Ich stelle das Berufsbild des Biologen vor. Das geht von Klimawandel und Arktisexpedition über Satellitentechnik bis hin zu Terra X. Ich habe viele bunte Bilder aus aller Welt mitgebracht“, erklärt er. Flurina Glander (14) hatte sich bewusst für den Vortrag entschieden. „Ich finde das Thema spannend“, sagt sie. ahk