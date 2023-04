Zwei Verdener starten bei den World Games

Von: Ronald Klee

Eine Medaille hat Florian Bork schon in Berlin geholt. Das will er bei den World Games wiederholen. © Privat

Verden – Die junge Verdenerin Lisa-Marie Bork wird als Mitglied des deutschen Kaders bei den World Games in Berlin antreten. Die Nominierung der 18-Jährigen hat nicht zuletzt ihre Schule, die Likedeeler Schule, mit Stolz aufgenommen. Wie sich jetzt heraustellte, wird im Sommer noch ein zweiter Athlet aus Verden in den Nationalfarben starten. Bundestrainerin Franziska Weidner hat Lisa-Maries Bruder Florian für die Special Olympics nachnominiert.

Insgesamt hatten sich im vergangenen Jahr die Athletinnen und Athleten der Likedeeler Schule bei den nationalen Ausscheidungen im Fünfkampf „mehr als achtbar geschlagen“, erinnert Christoph Bisewski. Die Schüler der Einrichtung der Lebenshilfe im Landkreis Verden waren nach einem wahren Medaillenregen von der Generalprobe zu den diesjährigen World Games nach Verden zurückgekehrt.

Eine herausragende Rolle spielte dabei Lisa-Marie Bork, die für ihre großartige Leistung gleich in drei Disziplinen für die Special Olympics in Berlin nominiert worden war. So stand die junge Sportlerin frühzeitig als Mitglied des Kaders fest und war lange die einzige Athletin aus Niedersachsen in der deutschen Nationalmannschaft. In den Disziplinen über die 200 Meter und im Weitsprung soll die Verdenerin bei den Wettbewerben in Berlin vom 17. bis 25. Juni antreten. Auch in die viermal-100-Meter-Staffel wurde sie berufen.

Im vergangenen Jahr war auch Lisa-Maries Bruder Florian in Berlin als Medaillengewinner erfolgreich. „Nur die Nominierung war bislang ausgeblieben“, berichtet Christoph Bisewski, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Lebenshilfe in einer Pressemitteilung. Der junge Athlet habe sich aber nicht entmutigen lassen und beim Training darauf hingearbeitet, über die Nachnominierung eine Chance zu erhalten. „Flo hat jeden Morgen vor der Schule eisern bei Wind und Wetter trainiert. Er wollte unbedingt nach Berlin. Deswegen bin ich jetzt sehr glücklich, dass es doch noch geklappt hat“, verrät Beate Meineke, therapeutische Mitarbeiterin der Lebenshilfe Verden.

Auf dem Sichtungslehrgang am vergangenen Wochenende wurde Florians Trainer Sascha Lindhorst, ebenfalls Pädagoge bei der Lebenshilfe Verden, auf seine erfolgreiche Fünfkampfgruppe angesprochen. Nicht ohne Gund: Zwei der nominierten Athleten waren in der Leichtathletik ausgefallen, im Weitsprung und im Kugelstoßen. Beides Disziplinen, in denen Florian bei seinem Fünfkampf hervorragend abgeschnitten hatte. Daraufhin wurde der junge Sportler von der Bundestrainerin jetzt auch für beide Disziplinen nachnominiert. Für Florian und sein Team in der Schule sei das eine einmalige Erfolgsgeschichte, denn noch nie sei ein deutscher Athlet sowohl im Weitspring als auch im Kugelstoßen bei einem internationalen Vergleich für Deutschland an den Start gegangen.

„Mich freute es sehr, dass wir von der Lebenshilfe im Landkreis Verden nun zwei Starter bei den Special Olympics World Games haben werden“, gab auch Kirk Chamberlain, Vorstand der Lebenshilfe Verden, zu, als er die Nachricht erhalten hatte. Für die Lebenshilfe habe das eine ganz besondere Bedeutung, denn die World Games bieten Deutschland die einmalige Chance, in puncto Inklusion einen Schritt nach vorn zu gehen und zu den europäischen Nachbarn aufzuschließen. „Dass wir als Lebenshilfe mit zwei Athleten dabei sein können und Verden als Host Town dabei ist, macht mich stolz“, so Chamberlain. In Verden wird vor den Wettkämpfen der Besuch der armenischen Sportler erwartet. kle

Beim Empfang im Rathaus kamen Lisa-Marie Bork und Bürgermeister Lutz Brockmann ins Gespräch. © Klee