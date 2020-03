Beim Bäcker

Für Kunden täglich im Einsatz

+ Versorgen ihre Kundschaft nach wie vor täglich mit frischen Backwaren: Franziska Frost (l.) und Ludmila Andrejewa. Foto: Leeske

Verden – Auch wenn die Anzahl der Corona-Infizierten in der Region ansteigt, ist für viele der Virus noch sehr abstrakt. Der Eingriff in das alltägliche Leben ist für alle schon heute sehr weitgehend, aber es gibt Menschen in unserem direkten Umfeld, die ihre Gesundheit riskieren, um die Versorgung der Bevölkerung weiter aufrecht zu erhalten. Die Unabkömmlichkeit dieser stillen Helden des Alltags wird nun vielen erst bewusst. Es zeigt sich, wie wichtig deren Jobs sind, um „den Laden weiter am Laufen zu halten“, auch in Krisenzeiten. Selbst für den letzten Zweifler sollte die Tragweite dieser Krise sichtbar werden, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen an den Kassen der heimischen Märkte oder Geschäfte sieht.