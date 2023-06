B 215 in Verden: Eine geschlossene Schranke als Hürde

Von: Markus Wienken

Bleibt die Schranke dauerhaft geschlossen? Der städtische Ausschuss will das genau prüfen. © Markus Wienken

Ein Halle, mehr Lärm und was bedeutet eigentlich die Schranke, die meist geschlossen ist???

Verden – Laut ist es an der Industriestraße in Dauelsen. Der Name allein hält eben, was er verspricht. Die vorbeifahrende Bahn macht Lärm, verschiedene Betriebe tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei. Nun soll da, wo jetzt schon viel Verkehr herrscht, auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes, eine Halle aufgestockt werden. Die Stadtverwaltung würde dafür grünes Licht geben.Im Ausschuss für Stadtentwicklung gab’s Bedenken, auch weil eine Schranke zur Bundesstraße – mal mehr, mal weniger eine Rolle spielt. Nun wird noch mal getagt und neu entschieden.

Industriestraße in Verden - Dauelsen

Wer auf der Bundesstraße 215 stadtauswärts, Richtung Autobahn fährt, in Dauelsen, an der Kreuzung bei Kaufland, nach links in die Schulstraße abbiegt, braucht nur noch circa 200 Meter, dann hat er die Industriestraße erreicht. Gewerbe am Bahndamm gibt’s da schon seit Jahrzehnten. Wohnen eher weniger. Ist auch nicht gewollt und entsprechend festgelegt, sagt die Verwaltung. Gewerbe kann da, auch neuerdings und im beschränkten Rahmen, betrieben werden. Wenn’s nicht zu laut wird. Stephanie Thies, zuständig für die Planungen bei der Stadt Verden, stellte im Ausschuss kurz das vor, was kommt: Nichts Gewaltiges, eine Halle, ausgebaut und bis zu 8,5 Meter hoch auf dem Gelände eines Autoteilevertriebs. Klar festgelegt sei das, was nach außen dringen dürfe. „Tagsüber 62 dB, nachts 44dB“, sagte Thies. Von „Lärmkontingenten“ sprechen die Experten, wenn sie Dezibel meinen. Geschützt werden solle damit vor allem die Bebauung auf der anderen Straßenseite der Bundesstraße. Carsten Hauschild (SPD) zog diese Lärmkontingente, die Zahlen, in Zweifel: „Weniger der dauerhafte Lärm, vielmehr das Beladen der Fahrzeuge macht mir sorgen“, sagte Hauschild. „Dann scheppert und knallt’s auch mal spontan. Das schreckt die Menschen in der Umgebung auf“, so der SPD-Fraktionschef. Hauschild spricht aus eigener Erfahrung, wohnt im Bereich Maulhoop in der Nähe des dortigen Gewerbegebietes. Planerin Stephanie Thies versuchte, die Bedenken zu zerstreuen, sprach angesichts des Vorhabens und den nun angedachten „Kontingenten“ eher von einer Verbesserung für das Umfeld: „Die Zahlen sind Grenzwerte, die es bislang gar nicht gegeben hat“, so Thies. Der zu erwartende Lärm sei angesichts des Umfeldes eher gering. „44 Dezibel, das ist vergleichsweise das Geräusch einer laufenden Spülmaschine.“ So richtig zu überzeugen vermochte sie Hauschild damit nicht.

Verdener Schranke meistens geschlossen

Und noch eine Hürde, besser gesagt „Schranke“ stand der Zustimmung des Ausschusses im Weg. Besagte Schranke, rot-weiß markiert, sperrt in der Regel die Zufahrt von der Bundesstraße 215 auf das Gelände. Sämtlicher Verkehr muss daher über die rückwärtige Industriestraße abgewickelt werden.

Die Schranke bleibt in der Regel zu, das galt schon zu Zeiten des früher dort angesiedelten Baumarktes und auch für nachfolgende Betriebe. Selten, dass überhaupt ein Fahrzeug die Zufahrt nutzte, weil es auf dem Gelände nicht wenden konnte. Lars Brennecke (CDU) ist dennoch in Sorge, dass sich mit den Neuerungen des Bebauungsplans und auf dem Grundstück nachfolgend auch die Nutzung der Schranke ändert: „Dann rollen von und auf die vielbefahrene Bundesstraße regelmäßig Lkw. Das darf nicht sein“, so Brennecke. Planerin Stephanie Thies widersprach, verwies auf die geltenden Bestimmungen laut der dafür zuständigen Straßenverkehrsbehörde: „Eine regelmäßige, dauerhafte Nutzung der Zufahrt ist demnach nicht zulässig. Die derzeitige Regelung hat, unabhängig davon was auf dem Gelände passiert, laut der Verkehrsbehörde Bestandschutz.“

Dem Ausschuss reichte das allerdings nicht. Bis zur nächsten Sitzung gibt’s daher weiteren Klärungsbedarf über möglichen Lärm und darüber, ob die Schranke dauerhaft geschlossen bleibt. Bis dahin wurde die Entscheidung über den Bebauungsplan vertagt.

Wie es weiter geht, darüber berät der Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 17.30 Uhr, Ratssaal, Rathaus Verden.

