59 Tonnen Stahl für die Verdener Nordbrücke

Per Spezilakran wird das tonnenschwere Bauteil auf die Brückenpfeiler platziert. © Wienken, Markus

Und noch ein Teil, 59 Tonnen schwer, hängt am Haken. Die neue Nordbrücke wächst jetzt auch von Verden aus über die Aller....

Verden - Teil um Teil wächst die neue Nordbrücke parallel zum alten Bauwerk über die Aller in Verden. Am Mittwoch machte sich ein Spezialkran an die Arbeit. Die 59 Tonnen Stahl am Haken, wuchtete der Ausleger das mächtige Teil auf den Brückenkopf am Stadtufer. Passt und wackelte nicht. „Bislang läuft alles nach Plan“, so Projektingenieur Stephan Kaack. Es war nur der Auftakt für eine ganze Reihe nachfolgender Puzzlestücke, die in den kommenden Tagen filigran gesteuert, per Kran, ihren Platz über dem Fluss finden.

Gigant aus Stahl und Beton über die Aller in Verden

Der Gigant aus Stahl und Beton zwischen den Ufern rückt damit Stück für Stück zusammen. Liegt von Hönischer Seite bereits der Stahl für die künftige Fahrbahn auf den Stützen in der Aller, ist Teil zwei des Neubaus nun spiegelgleich von Verdener Seite gestartet. Der komplette Lückenschluss über Aller und Alte Aller ist für Mitte Juni angedacht. Bis der Verkehr rollt, dauert es allerdings noch. Beton fließt in den kommenden Monaten auf die Konstruktion. An beiden Enden der Brücke wird zeitgleich an den Anschlüssen gearbeitet. Zum Oktober 2024 soll nach den Plänen der Straßenbaubehörde die Fahrbahn inklusive Deckschicht liegen. Insgesamt 34 Millionen Euro werden bis dahin dann verbaut sein, so die Kalkulation.

34 Millionen Euro werden in Verden verbaut

Vor dem alten Bauwerk, wo der Nordertorkreisel sich zur Brücke öffnet, reiht sich Auto an Auto. Tempo 30, mehr geht nicht, um alle Fahrzeuge unfallfrei durch das Nadelöhr zu kriegen. Die Fahrbahnen, je nach Platz, sind nur noch zwischen 2,50 bis drei Meter breit. Sonst sind es 3,50 Meter. Da, wo früher Rad- und Fußweg lagen, rollen Autos.

Gebuddelt und Sand wird zu beiden Seiten der alten Brücke angefahren, wächst am Verdener und am Hönischer Ufer der neue Damm solange, bis er das Niveau des bestehenden Bauwerks erreicht.