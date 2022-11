Ortsfeuerwehren Dauelsen und Verden üben die Verkehrsunfallrettung

Von: Florian Adolph

Teilen

Die Einsatzmöglichkeiten des Spreizers trainierten die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Dauelsen und Verden. © Feuerwehr Verden/Freitag

Bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen kommt schweres hydraulisches Gerät zum Einsatz. Dieses bedarf einen hohen Ausbildungsstand, um im Einsatz einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Daher haben Mitglieder der Ortsfeuerwehren Dauelsen und Verden, laut Pressemeldung, gemeinsam die Verkehrsunfallrettung geübt.

Verden – „In Dauelsen ist das hydraulische Gerät noch relativ neu und sie haben noch nicht so viel Erfahrung damit“, sagte Feuerwehrsprecher Dennis Meinke. „In Verden wird es schon länger verwendet. Deswegen haben sie die Übung gemeinsam gemacht.“ Es ging aber nicht nur darum, voneinander zu lernen, das Szenario sei so auch realistisch, denn im Erstfall würden die beiden Feuerwehren Hand in Hand arbeiten.

Nach einem kurzen Theorieteil ging es in zwei Gruppen zur Praxis über. In verschiedenen Übungslagen wurden unter anderem ein Automobil in Seitenlage sowie ein Fahrzeug auf dem Dach liegend dargestellt. So mussten die Teilnehmer zunächst die Autos in unterschiedlichsten Positionen, auch mit eher unüblichen Gerätschaften, wie Teilen einer Steckleiter, stabilisieren und gegen Bewegung sichern. Anschließend wurde der Umgang mit den hydraulischen Rettungsgeräten, wie dem Spreizer oder der Rettungsschere geübt und wie sich diese Geräte in verschiedenen Situationen verhalten. Die Technik ist dabei auf einfachste Bedienung ausgelegt, so Meinke. „Die haben nur zwei Knöpfe, für zwei Bewegungen, zum Beispiel: auf und zu. Nach etwa zwei bis dreimal üben ist die Funktionsweise drin. Im Erstfall, wenn jemand eingeklemmt ist, der verletzt werden könnte, ist es allerdings natürlich etwas komplizierter.“ Thematisiert wurden deshalb auch die Einsatzgebiete der einzelnen Gerätschaften und wo ihre Grenzen liegen. Im Einsatz entscheiden, so Meinke, speziell ausgebildete Führungskräfte und der Rettungsdienst, ob das Unfallopfer rausgeschnitten werden soll. „Es kommt darauf an, wie schwer das Opfer verletzt ist. Wenn der Rettungsdienst sagt, der muss sofort raus, dann muss der auch raus.“

Daher wurde das Entfernen von Seitenscheiben bis hin zum Heraustrennen einer Tür oder dem Abtrennen des Daches geübt - fast die ganze Bandbreite der Verkehrsunfallrettung stand auf dem Plan.