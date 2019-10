Von Beethoven bis hin zu Presley

Verden – Julia Nehus, Frauke Müller, Dr. Björn Emigholz und Rolf Zepp verkündeten gestern die freudige Nachricht, dass die Veranstaltungsreihe „Blue Thursday“ im Verdener Domherrenhaus auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird.

„Die Events sind sehr beliebt und an so etwas Gutem gilt es festzuhalten. Die nunmehr vierte Runde liegt folglich auf der Hand“, so der Tenor des Quartetts, das, ergänzt durch Angela Firmbach, beim „Blue Thursday“ jeweils in die Rolle der bereits verstorbenen prominenten Persönlichkeit schlüpft. Und die Tendenz gehe bereits jetzt dahin, dass auch die Neuauflage ein Erfolg wird. „Im Rahmen des ,Blue Thursday‘ gab es bislang 16 Vorstellungen und alle waren ausverkauft“, so Julia Nehus.

Nach dem Auftaktjahr 2017 hätten sie die Reihe nach sechs Veranstaltungsabenden im Grunde genommen abgeschlossen. Aber dann seien sie immer wieder gefragt worden, ob sie nicht weitermachen wollten. Das sei bis heute so geblieben. Sorge, dass ihnen die entsprechenden Persönlichkeiten einmal ausgehen könnten, haben die Protagonisten nicht. Nehus, die die Auswahl trifft und ihren Mitstreitern vorschlägt, sagt: „Es gibt noch so viele interessante Menschen, die es lohnt, in den Fokus der Blauen Stunde zu stellen.“

Die in 2020 geplanten fünf Veranstaltungen hat Julia Nehus für Baron von Münchhausen am 23. Januar, für Elvis Presley am 19. März, für Florence Nightingale am 14. Mai, für Niki de Saint Phalle am 21. September und für Ludwig von Beethoven am 26. November reserviert. Allesamt werden die Persönlichkeiten von ihren „Paten“ individuell, also gemäß deren eigenem Gusto, in Szene gesetzt. Emigholz etwa freut sich bereits, dass er dem Lügenbaron eine Stimme geben wird, zumal der tatsächlich einen realen Bezug zu Verden hat, während Zepp sich mit den Facetten von Elvis Presley beschäftigt. „Mich fasziniert die Persönlichkeit von Florence Nightingdale“, sagt Nehus. Die sei zu ihren Lebzeiten eine großartige Frau und Krankenschwester gewesen. Bleiben Müller, die Niki Saint Phalle nachspüren wird, und Firmbach, die mit Ludwig von Beethoven die vierte Runde des „Blue Thursday“ beschließen wird.

Was den Erfolg der kleinen Reihe ausmacht? „Wir schlüpfen in unterschiedliche Rollen und gehen die jeweilige Person auf ganz unterschiedliche Weise an“, erzählt Zepp.

Zum Erfolg trage sicher auch die Niedrigschwelligkeit des kulturellen Angebots bei. Die Persönlichkeiten würden nicht auf schauspielerische Weise kopiert, vielmehr sei wichtig, dass das Publikum etwas über diesen Menschen, über sein Wirken und über seine gesellschaftliche Bedeutung erfahre. Emigholz: „Im Grunde genommen ist es Geschichtsunterricht in komprimierter Form, bei dem allerdings nicht das Publikum umfangreich zu den Persönlichkeiten recherchieren muss, sondern eben wir.“

Der Kartenvorverkauf

im Domherrenhaus hat für sämtliche Termine bereits begonnen. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt Nehus allen Interessierten, sich schon jetzt Karten zu sichern.