Beeindruckende schulische Vielfalt

Verden – „Geprägt ist unser traditionelles Sommerfest zum Abschluss eines jeden Schuljahres immer von einer hervorragenden Stimmung und von einer ausgesprochen guten Resonanz“, sagte Thomas Menzel vom Verdener Domgymnasium. Zufrieden stellte der Lehrer schon nach einem Drittel dieses dreistündigen Events fest: „Und es zeichnet sich ab, dass das auch in diesem Jahr nicht anders sein wird.“

Die Angebote waren nach den Worten Menzels zwar nicht ganz so umfangreich wie in den Vorjahren, aber deswegen war das Fest nicht weniger attraktiv. So ließ das Musikprogramm kaum Wünsche offen. Die jungen Musiker begeisterten die Gäste mit ihrem Können, sowohl instrumental wie bei den Jazzdogs, der Bigband oder bei den Jüngsten der Bläserklassen als auch vokal in den verschiedenen Chören.

Im Fokus stand in diesem Jahr aber die offizielle Einweihung des neuen Sportplatzes. Wo früher auf Rasen Sport betrieben wurde, findet künftig auf einer Mehrzweckfläche mit tartanähnlichem Belag der Schulsport statt. Schulleiterin Dorothea Blume erinnerte im Rahmen der offiziellen Einweihung daran, dass es einige Zeit und Diskussionen bedurft hatte, ehe der neue Sportplatz vor allem zur Freude der AG Sport Realität geworden sei.

Die genannte Arbeitsgemeinschaft hatte jetzt die Fläche genutzt, um für das Fest einen Parcours mit sechs Spielen aufzubauen.

Vor allem die Jüngsten absolvierten engagiert die Spiele, aber auch Ältere zeigten beim Torwandschießen oder dem Dosenwerfen ihr Geschick. Wie schwierig es ist, einen Ball in einen Basketballkorb zu platzieren, stellten sie auch fest. Leichter war es schon, mit einem Hockeyschläger einen Ball durch einen Parcours zu bewegen.

Insgesamt wurde bei stimmigen Temperaturen ein rundum gelungenes sowie locker-fröhliches Sommerfest gefeiert, das vollkommen entspannt, ohne große Hektik über die Bühne ging.

Die Schüler nutzten dabei die Gelegenheit, ihren Eltern weitere Aktionen und Aktivitäten zu zeigen. Hier kam unter anderem das überdimensionierte Schachspiel zur Geltung, und der Schulgarten konnte besichtigt werden. Auch für Speis und Trank war gesorgt, und in der Mensa herrschte reges Treiben.

Aber nicht nur Schüler, Eltern und Lehrer ließen es sich gut gehen. Auch Ehemalige fanden sich ein, schwer beeindruckt von der Vielfalt des schulischen Alltags. Den Termin des Sommerfestes nutzten gleich drei Abiturjahrgänge aus den vergangenen Jahren zu einem Treffen inklusive Führung.

„Für das kommende Jahr können sich die Besucher auf ein besonderes Sommerfest freuen, denn dann wird der fünfte Jahrestag der Aufnahme in den Kreis der Unesco-Partnerschulen mit einem ähnlich umfangreichem Programm wie 2015 gefeiert“, blickte Menzel voraus. rö

Fotos auf

www.kreiszeitung.de