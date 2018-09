Rassismus im Kinosaal: Theaterstück „Waidmanns Heil“ feiert umjubelte Premiere

Verden - Von Aenne Templin. Es war keine leichte Kost, die Autor und Regisseur Hans König sowie die drei Schauspieler Birgit Scheibe, Julia Nehus und Christoph Plünnecke im Kinosaal präsentierten. Das Kammerspiel „Waidmanns Heil“ fesselte mit dem Thema Extremismus und Rassismus am Samstagabend die Zuschauer im Cine City.

Teilweise laut, ausfallend, gespickt mit Gehässigkeiten konfrontierte das Ensemble mit dem ungeschminkten Gesicht der Menschenverachtung. Ein spartanisches Szenenbild ließ dem Ensemble die Kinoleinwand, um weitere Elemente der Geschichte zu erzählen. Elisabeth von Döhlen (Birgit Scheibe) kommt aus einer Familie, die den Rechtspopulismus in Deutschland befürwortet und in der Vergangenheit im Hintergrund unterstützte. Laut Elisabeth von Döhlen gibt es nur eine Form der Politik: Ein starker Führer muss für das Volk entscheiden und es lenken.

Als von Döhlen erfährt, dass Journalist Erdinc Kalcuk (Christoph Plünnecke) plant, eine Enthüllungsgeschichte über die rechtspopulistische Politikerin Petra Waidmann (Julia Nehus) zu veröffentlichen, will er das um jeden Preis verhindern. Er lockt beide in eine Falle und sieht nur eine Lösung: Petra Waidmann muss Erdinc Kalcuk töten.

Die beiden Protagonisten finden sich schließlich gemeinsam an einen Stuhl gekettet wieder. In dieser aufgeheizten Atmosphäre prallen zwei unterschiedliche Weltanschauungen plötzlich aufeinander. Als Elisabeth von Döhlen schließlich Petra Waidmann die Pistole in die Hand drückt, wird die Spannung im Saal fast unerträglich. Wird die Politikerin abdrücken?

Das Stück ist von bedrückender Aktualität. Die Atmosphäre im Kinosaal schwankt immer wieder zwischen Spannung, Ungläubigkeit und Beklemmung. Eine Erklärung, wie jemand in die rechte Szene abrutscht, bietet das Stück nicht. Aber den Schauspielern gelingt es aufzuzeigen, wie Menschen agieren, die sich auf der politischen Bühne bewegen und versuchen, ihre Ziele durchzusetzen. Und welche persönlichen Konsequenzen daraus für sie entstehen.

Die Zuschauer im Kinosaal bedachten Schauspieler und Regisseur nach der Vorstellung mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations. Ein Besucher stellte beim Hinausgehen gegenüber seiner Begleiterin klar: „Das Stück gucke ich mir nochmal an.“

Gelegenheit dazu ist noch bis zum 22. September im Cine City. Die Karten gibt es an der Kinokasse und über die Tourist-Information Verden.