Lkw bedrängt Radfahrer

Verden – Zu einer gefährlichen Begegnung zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einem unbekannten Lkw-Fahrer kam es am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr in der Georgstraße. Nach ersten Erkenntnissen ist der Radler, wie es für Fahrräder freigegeben ist, in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer habe keinen Platz für den Radverkehr gelassen und sei nicht ausgewichen, sagte der Zeuge aus. Laut Polizeibericht sei der Radler deswegen gezwungen gewesen, auf den Gehweg zu wechseln und sei beinahe gestürzt. Gegen den Fahrer des Lkw wird wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Den Vorfall soll ein Mann in einem blauen Auto beobachtet haben. Die Polizei Verden sucht nun nach dem Zeugen und bittet ihn, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden oder nimmt Hinweise auf seine Identität an.