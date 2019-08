Beatles-Abend mit Eric Paisley

Die Beatles sind unvergessen und haben auch in Verden in der Person von John Lennon Spuren hinterlassen. Merve-Maria Leeske sorgt dafür, dass die Musik der „Fab Four“ lebendig bleibt, und holt mit Eric Paisley einen Musiker nach Verden, der sie dabei unterstützt. Das Konzert steigt am 7. September.

Verden – Nach dem großen Erfolg des Jubiläumskonzerts im Domherrenhaus im vergangenen Jahr veranstaltet Beatlesfan Merve-Maria Leeske am Samstag, 7. September, wieder einen Beatles-Abend ab 20 Uhr im gleichen Ambiente des bekannten Museums. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des John-Lennon-Denkmals am Mühlentor fanden vor einem Jahr viele Freunde der Pilzköpfe den Weg ins Domherrenhaus und genossen einen lebhaften Abend mit dem Musiker Eric Paisley. In diesem Jahr soll an die bewegte Zeit des Jahres 1969 erinnert werden. Das Konzert wird daher unter dem Motto „Love and Peace“ stehen und die Bed-In-Aktion von Lennon mit seiner frischvermählten Yoko Ono wird in allen Facetten von der Moderatorin Leeske und dem Musiker Paisley an diesem Abend beleuchtet. Schließlich setzten Lennon und Ono damals mit ihren sehr öffentlichkeitswirksamen Flitterwochen mit Interviews direkt aus dem Hochzeitsbett im Amsterdamer Hotel wichtige Akzente in der Friedensbewegung.

„Wie im Domherrenhaus das Bed-In zur Geltung kommt, wird sicher eine interessante Überraschung für das Publikum. Das ist schon alleine ein Grund, zum Konzert zu kommen“, so die Veranstalterin Leeske. Neben der Mondlandung und dem Woodstock-Festival geschahen noch viele andere erwähnenswerte Dinge im historischen Jahr 1969, die alle in Form von netten Anekdoten zwischen den Musikstücken des Sängers von der Moderatorin zum Besten gegeben werden. Außer dem großen Schritt der Menschheit auf unseren Trabanten und dem Musikfestival schlechthin wollte die Programmgestalterin aber noch nichts weiter preisgeben. „Die Konzertbesucher sollen auch einen Aha-Effekt in der Show haben“, so die Kirchlintlerin. Die Idee für das Bed-In in diesen bewegten Zeiten am Ende des IMF-Abrüstungsvertrages kam durch ihre Freundschaft in den Neuen Medien zu einer damaligen Teilnehmerin. Einige Zeit sei sie auf Facebook mit der Beatles Witwe Yoko Ono befreundet und kam so auf das 50er Jubiläum der Friedensaktion. „Daran muss unbedingt erinnert werden, weil wir dann wieder sehen, wie wertvoll der Frieden damals und heute ist“, sagte sie.

Mit dem Allroundmusiker Eric Paisley konnte Leeske wiederholt einen absoluten Spezialisten für die Musik der Four Boys aus Liverpool verpflichten. Der Lüneburger trat schon als John-Lennon Double auf großen TV-Liveshows vor dem Brandenburger Tor anlässlich der Silvesterparty auf und beherrscht den Beatlesstil aus dem Eff-Eff. Natürlich kennt er das gesamte Beatlesrepertoire wie seine eigene Westentasche. Auch wenn die Pilzköpfe an diesem Abend im Fokus stehen, könnte es in Bezugnahme auf das legendäre Woodstock-Festival passieren, dass Künstler von damals im altehrwürdigen Verdener Museum musikalisch vorbeischauen. „Mit den unvergleichlichen Doublefähigkeiten von Paisley werden die Zuhörer wirklich denken, dass die echten Musiker bei uns auftreten“, pries Leeske den Stimmenakrobaten an.

Am 7. September öffnet das Museum seine Pforten bereits um 19.30 Uhr, da eine freie Platzwahl vorgesehen ist. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Info der Stadt Verden. An der Abendkasse im Domherrenhaus kostet der Eintritt 25 Euro. lee