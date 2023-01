Abschied von einer besonderen Klasse an den BBS Verden

Von: Ronald Klee

Eine Klasse für sich: Die Sozialassistentinnen mit ihren Lehrkräften: Dorothee Wille (v.r.) und Wilhelm Lampen (vorne, l.) bei der Entlassungsfeier. © Ronald Klee

Die Sozialassistenten an den Berufsbildenden Schulen Verden erhalten ihre Zeugnisse. Sie sind erst der zweite Jahrgang der diese Ausbildung in Teilzeit durchgemacht hat.

Verden – Die Ersten sind sie nicht, aber auch nicht die Letzten. Und irgendwie ist die Klasse Sozialpädagogische Assistenz in Teilzeit, die da am Dienstag ihre Zeugnisse bekommen, hat etwas Besonderes. Die Schülerinnen und Schüler, die künftig einmal in der Kindergärten in der Region ihre erzieherischen Aufgaben übernehmen werden, machten ebenso wie ihre Lehrkräfte den Abschied von der Schule, den Berufsbildenden Schulen in Verden, zu einem berührenden Ereignis.

Die Entspannung nach den bestandenen Abschlüssen ist wohl ein ständiger Begleiter bei Entlassungsfeiern. Am frühen Abend in der BBS-Außenstelle an der Grebenstraße herrschte aber eine so gelöste Atmosphäre, dass es gar nicht einmal so unwahrscheinlich klang, als Lehrerin Dorothee Wille sich vorstellen konnte, dass nach Reden und Buffet auch noch Tanz angesagt sein könnte.

„Unter meinen Lieblingsklassen rangiert ihr ganz oben“, sagte Wille. Und auch ihr Kollege Wilhelm Lampen dachte bei der Feierstunde gerne an die zurückliegenden eineinhalb Jahre mit den 19 Schülerinnen und einem Schüler zurück. Selbst bei Abteilungsleiterin Susanne Davids-Bremermann war angekommen, dass die Arbeit in der Klasse ungewöhnlich gut lief und erstaunlich reibungslos funktionierte. Dabei habe sie das Geschehen eher aus der Distanz im Hauptgebäude der BBS erleben können.

Ungewöhnliche Unterrichtszeiten

Die Ursache sei aber auch die für Lehrkräfte eher ungewöhnliche Unterrichtszeit gewesen. Weil die 20 Klassenmitglieder ihre Stunden in Teilzeit, immer donnerstagsabends absolvierten, sei die gute Stimmung eigentlich nicht zwangsläufig zu erwarten gewesen. Immerhin, so Davids-Bremermann, hatten die Schülerinnen und die anfangs zwei Schüler vorher fast eine ganze Woche und das Familienleben mit all den Verpflichtungen absolviert.

Die zweite Gruppe überhaupt, die diese Ausbildung in Teilzeit durchgemacht hat

Umso beeindruckender fand die Pädagogin, dass die Gruppe so viel Engagement und lebendige Teilnahme am Unterricht an den Tag legte. Die Gruppe war die zweite in den BBS, die überhaupt diese Ausbildung in Teilzeit durchgemacht hat. „Und eigentlich haben andere Schulen die Erfahrung gemacht, dass es kaum einen dritten Jahrgang gibt“, deutete Wille auch an, dass da einiges an Pensum zu leisten ist. Aber das große Interesse in der Gruppe und die gute Unterstützung untereinander habe alle schließlich zum Erfolg geführt. „Das hat sich wohl herumgesprochen“, vermutete sie. Die nächste Klasse sei bereits gut gefüllt und dennoch würden die Anfragen nicht abreißen.

Eine Erklärung für die Stimmung lieferte Petra Henke als Mitglied der lebendigen Klasse. „Alle sind sehr verschieden, haben eine sehr unterschiedliche Geschichte und Hintergründe“. Allein die Altersspanne der Sozialassistenten zeigt das. Sie reicht von 20 bis 56 Jahre. „Manche haben einen Teil ihres Lebens in den USA oder in Afrika verbracht“, wies Henke auf die Vielfalt der Biografien hin.

Ihre erworbenen Kenntnisse werden viele künftig in Einrichtungen in der Region einsetzen, manche wollen die Ausbildung aber erst in den BBS fortsetzen. Susanne Davids-Bremermann jedenfalls konnte sie nur in ihren Plänen bestärken: „Solche pädagogischen Fachkräfte werden dringend gebraucht“, sagte sie: „In den Kindergärten.“