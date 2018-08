Walsrode-West und Verden-Nord wegen Bauarbeiten nacheinander gesperrt

Verden - Weil die Fahrbahn im Verlauf der A27-Baustelle demnächst auf Höhe der Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Nord erneuert werden muss, werden beide Ausfahrten für ein Wochenende gesperrt.

Laut einer Meldung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden erfolgrn die Sperrung im Zuge der laufenden Bauarbeiten auf der Autobahn 27.

Die Anschlussstelle Walsrode-West wird demnach in der Zeit von Freitag, 17. August, etwa 7 Uhr, bis Montag, 20. August, etwa 6 Uhr gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten sind die Abfahrt sowie die Auffahrt an der Anschlussstelle Walsrode-West sowohl in Fahrtrichtung Bremen als auch in Fahrtrichtung Walsrode nicht möglich.

Die Verkehrsteilnehmer werden von der Baubehörde gebeten, die Anschlussstelle Walsrode-Süd zu nutzen. Während der Sperrung der Anschlussstelle Walsrode-West stehen den Verkehrsteilnehmern die Bedarfsumleitungen U3 von der Anschlussstelle Walsrode-Süd zur Anschlussstelle Walsrode-West und die Bedarfsumleitung U58 von der Anschlussstelle Walsrode-West zur Anschlussstelle Walsrode-Süd zur Verfügung.

In unmittelbarem Anschluss wird die Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Walsrode von Montag, 20. August, etwa 9 Uhr, bis Sonntag, 16. September, etwa 20 Uhr, gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten ist sowohl die Abfahrt als auch die Auffahrt an der Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Walsrode nicht möglich.

Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Bremen kommen und an der Anschlussstelle Verden-Nord abfahren möchten werden gebeten, im Vorfeld die Anschlussstelle Langwedel zu nutzen. Von dort aus werden sie über die Bedarfsumleitung U 52 bis zur Anschlussstelle Verden-Nord geleitet.

Weitere Sperrungen bereits in Sicht

Die Verkehrsteilnehmer die an der Anschlussstelle Verden-Nord auf die A27 in Richtung Walsrode auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U54 bis zur Anschlussstelle Verden-Ost geführt.

Die Baubehörde weist darauf hin, dass anschließend auch Sperrungen der Anschlussstelle Verden-Ost und der Anschlussstelle Walsrode-Süd notwendig werden. Nähere Informationen zu den genannten Sperrungen der Anschlussstellen werden rechtzeitig über die Presse bekannt gegeben, heißt es.

Rubriklistenbild: © dpa