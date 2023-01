Sommerfrische in Verden: Förderbescheid von 1,12 Millionen Euro

Von: Markus Wienken

Dritter Bauabschnitt des Allerparks: Da, wo jetzt noch Steine liegen und Autos stehen, wird es ab 2024 zunehmend grüner. © Markus Wienken

Stufen bis an den Fluss, Bäume und Bänke, der Bund gibt Millionensumme für letzten Bauabschnitt des Allerparks frei....

Verden – Über einen dicken Scheck zum Jahreswechsel kann sich die Stadt Verden freuen. 1,12 Millionen Euro Fördermittel fließen auf das Konto, Geld für die Umsetzung des dritten und letzten Abschnitt des Alleruferparks, der sogenannten AllerSommerfrische. „Es ist immer ein bisschen Hoffen und Bangen, ob denn die vorgelegten Ideen tatsächlich Anerkennung finden. Wir sind natürlich sehr froh, dass der Bescheid nun da ist und wir konkret in die weiteren Planungen einsteigen können“, äußerte sich Silke Schwarz, zuständig für die Umsetzung des Aller-Projektes.

Insgesamt 1,25 Millionen Euro für den dritten Bauabschnitt des Allerparks in Verden

Mit der vom Bund frei gegebenen Förderung stehen mehr als 80 Prozent der notwendigen Summe für den dritten Bauabschnitt des Parks zur Verfügung. Den Rest der insgesamt 1,25 Millionen Euro steuert die Stadt aus eigenen Mitteln bei. Der Ratsbeschluss liegt dafür bereits vor.

Blick auf den Plan: Ein Steg in der Aller, Stufen zum Fluss und die Reeperbahn (Bildmitte) wird länger. © Wienken, Markus

Verwaltung sammelt zahlreiche Vorschläge für die AllerSommerfrische

An den Plänen für den Ausbau wird nach wie vor gefeilt. Silke Schwarz und ihr Team haben, neben eigenen Ideen, in einem Workshop sowie per E-Mail fleißig Vorschläge aus der Bevölkerung für den Ausbau an der Ecke Blumenwisch/Am Allerufer gesammelt. Auffällig werden, weil auch sehr aufwendig, die Allerstufen sein, die wie eine Treppe bis hinunter an den Fluss führen sollen. „Wir holen die Stadt damit näher an das Wasser“, so die Idee des Klima-Projektes. Bislang ist der Fluss in dem Bereich allerdings kaum sichtbar. Auch das soll sich ändern, werden, in Absprache mit dem Naturschutz, Büsche und Pflanzen zurückgeschnitten. Auf einer Steganlage gibt’s zudem Gelegenheit, die Füße in der Aller baumeln zu lassen.

Noch 2015 standen im heutigen Park Autos. © Wienken, Markus

Oben, auf dem Trockenen, bieten sich auf cirka 7500 Quadratmetern Fläche zahlreiche Möglichkeiten sich zu bewegen und Sport zu treiben. Barrierefreie Wege, in abgetrennter Form auch als Boulebahn zu nutzen, Fitnessgeräte, darunter Trampoline und eine weitere Schaukel, stehen auf der Liste. Einen ganz neuen Rahmen für Veranstaltungen schafft eine multifunktionale Fläche aus Schotterrasen, wo künftig Konzerte, kleinere Märkte oder Ähnliches stattfinden sollen. Fahrradbügel im und außerhalb des Parks, ausreichend viele Sitzgelegenheiten, ein sogenanntes Stadtsofa, barrierefrei und mit verschiedenen Sitzhöhen, und Bänke im Schatten machen zudem deutlich, dass Rad- und Fußgänger auf dem Gelände den Ton angeben.

Aus dem Parkplatz wurde der Allerpark. © Wienken, Markus

Baubeginn für den Verdener Allerpark im Jahr 2015

Das Zeitfenster für den Bau steht fest, ist allerdings abhängig von zwei weiteren Baumaßnahmen. Zunächst baut der Eigenbetrieb Abwasser mit Jahresbeginn 2023 in dem Bereich ein Klärschlammbecken in die Erde. Bis Ende des Jahres 2023 soll das Bauwerk angeschlossen sein. Weitere Kanalbaumaßnahmen, der Bau der Straße Reeperbahn bis zun Nordertor und die Verlängerung der Hochwasserschutzmauer – und dann der Allerpark, so der Zeitplan. Die Taktung ist eng gesetzt, da passt es den Beteiligten, dass der Bund den Förderzeitreum für das Projekt „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ verlängert hat. „Danach muss bis Ende 2025 der Allerpark komplett sein“, sagt Silke Schwarz.

Bleibt es bei der Zeitrechnung wären dann knapp zehn Jahre vom ersten bis zum letzten Spatenstich um. Noch im Jahr 2015 parkte, da wo jetzt Bäume, Bänke und Schaukel stehen, auf der Fläche neben der damaligen Kaufhalle Auto neben Auto.