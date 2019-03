Feuerwehr Scharnhorst: Baumgardt für Verdienste geehrt

Verden-Scharnhorst – Im Rahmen der Übergabe des Mannschaftstransportwagens (MTW) an die Ortsfeuerwehr Scharnhorst zeichnete Stadtbrandmeister Peter Schmidt Reinhold Baumgardt mit der bronzenen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für seine langjährigen Verdienste aus.

„Nachdem Baumgardt 1977 aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übertrat, übernahm er bereits ein Jahr später das Amt des Gruppenführers“, heißt es in einem Pressebericht der Feuerwehr. Diese Funktion bekleidete er bis in das Jahr 2012 hinein. Darüber hinaus war er zweimal stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Scharnhorst, von 1986 bis 1992 und von 1998 bis 2010. Zudem war er maßgeblich an der Beschaffung sowie dem Umbau des ehemaligen MTW im Jahr 2007 beteiligt.