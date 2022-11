Baum in Verden als Zeichen wachsender Freundschaft

+ © Haubrock-Kriedel Etwas ukrainische Heimaterde kam mit in den Boden: Lutz Sudergat und Yulia Pavichenko pflanzten den Partnerschaftsbaum im Allerpark ein, im Hintergrund die Verdener Rotarier Dr. Gerrit Ermel, Dr. Hans Christiansen, Rolf Voige, Dr. Mikola Preuß und Jürgen Menzel (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Die Rotary Clubs Verden und Charkiw-Nadiya haben einen Partnerschaftsvertrag unterschrieben. Zuvor pflanzten sie im Allerpark einen Baum als Symbol der innigen Verbindung.

Verden – Der am Freitag gepflanzte Partnerschaftsbaum im Allerpark ist das sichtbare Symbol der innigen Verbindung der beiden Rotary Clubs Verden/Aller und Charkiw-Nadiya in der Ukraine.

Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine leistet der Verdener Rotary Club humanitäre Hilfe in der Ukraine. Inzwischen wurden mehrere Zehntausend Euro überwiesen, mit denen vor allem in der vom Krieg besonders betroffenen Region Charkiw viel bewirkt wurde, um das Leben der Menschen zu erleichtern.

Organisiert und koordiniert wird die Hilfe vom Rotary Club Charkiw-Nadiya, dessen angehende Präsidentin Yulia Pavichenko bereits vor Monaten nach Verden kam, um sich persönlich für die Unterstützung zu bedanken. Bei ihrem erneuten Besuch in der Allerstadt wurde die Freundschaft der beiden Service Clubs nun mit einem Partnerschaftsvertrag offiziell besiegelt.

Die Esskastanie im Allerpark soll ebenso wachsen und Früchte tragen wie die Freundschaft der beiden Clubs. Der Präsident der Verdener Rotarier, Lutz G. Sudergat, und die Vizepräsidentin des ukrainischen Partnerclubs, Yulia Pavichenko, griffen bei der Pflanzaktion eigenhändig zum Spaten. Zuvor hatte Pavichenko symbolträchtig noch etwas Erde aus ihrem Heimatland um den Baum verteilt.

Im Rathaus wurden die Gäste von der stellvertretenden Bürgermeisterin Johanna König begrüßt. „Wir sind alle so ergriffen von den Dingen, die in der Ukraine passieren. Helfen ist das einzige, was wir tun können“, sagte sie und dankte dem Rotary Club Verden für die geleistete humanitäre Hilfe.

Auch die Stadt Verden würde ihren Teil beitragen, indem sie die vom Fluchtgeschehen besonders betroffene polnische Partnerstadt Zielona Gora finanziell unterstütze, betonte König. Lutz Sudergat würdigte das unglaubliche Engagement, mit dem der Rotary Club Charkiw-Nadiya sich für die Bevölkerung in seiner Heimat einsetzt.

+ Es ist besiegelt: Julia Pavichenko und Lutz G. Sudergat unterzeichnen den Partnerschaftsvertrag der beiden Rotary Clubs. © Haubrock-Kriedel

Für die Verteilung der von den Spenden beschafften wichtigen Medikamente und Lebensmittel wurde eigens ein Logistik-Zentrum eingerichtet, dessen Helferinnen und Helfer die Waren teils unter Lebensgefahr ausliefern. Im Sommer wurde außerdem mit Mitteln des Verdener Serviceclubs ein Camp für vom Krieg traumatisierte Kinder veranstaltet. „17 Kinder und 12 Mütter wurden über mehrere Wochen betreut. Es ist gelungen, das Stresslevel abzubauen und die mentale Belastbarkeit wieder zu steigern. Die Menschen haben wieder Vertrauen in die Zukunft bekommen“, so Sudergat. Die Partnerschaft beider Clubs solle auch ein Zeichen der Unterstützung sein und deutlich machen, das Krieg niemals eine Lösung sei.

Sichtlich bewegt dankte Yulia Pavichenko für die Hilfe und das entgegengebrachte Vertrauen. Mit den seit Beginn des Krieges von den Verdener Rotariern gespendeten 46 000 Euro sei sehr viel bewirkt worden. „Eine Mutter glaubte nicht, dass sie ihr Kind jemals wieder lachen sehen würde. Nun hat sie wieder Hoffnung für die Zukunft“, sagte Pavichenko.

Da weiterhin viele Häuser durch die russischen Angriffe zerstört würden, sei als neues Projekt ein Rotary-Haus geplant, in dem die Menschen Zuflucht finden können. Da viele Menschen die Stadt nicht verlassen können, seien zudem an sieben Orten Generatoren aufgestellt worden. Im Falle eines Stromausfalls sei es so möglich, dass die Menschen sich ein warmes Getränk zubereiten oder ihre Handys aufladen können.

Yulia Pavichenko, die selbst eine traditionelle ukrainische Bluse trug, überreichte Johanna König einen Armreif in den Landesfarben. Für den Rotary Club Verden gab es eine Dankesurkunde.

Nach der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages versprach Pavichenko, sie wolle nach Ende des Krieges wiederkommen und einen zweiten Partnerschaftsbaum pflanzen.