Bauland: Teuer und vergriffen

Verden - Von Heinrich Kracke. Frisch gepflügt liegt er im Sonnenschein. Dieser goldgelbe Acker im Verdener Osten. Mehr als vier Hektar mit schnurgeraden Furchen, als warte er unter kühler Januar-Luft auf den März und auf die Drillmaschinen. Aber die friedliche Stille trügt. Schwere Trecker werden hier nie wieder durch den Sand rollen. Im März kommen Baumaschinen. Die vier Hektar im Verdener Ortsteil Neumühlen sehen einer Funktion als Baugebiet entgegen. Und da ist es mit der Ruhe vorbei. „Die 55 Grundstücke haben den Stadtrat passiert, sie sind baureif“, sagt Torsten Hoins vom Vermarkter NLG. Und schon ist nichts mehr, wie es war. Die Resonanz ist überwältigend. „Unterschrieben ist zwar noch nichts, das beginnt erst mit der Erschließung der Flächen ab März“, so der Immobilien-Spezialist, „aber die Wartelisten sind lang.“ So lang, dass auch dieses jüngste unter den Verdener Baugebieten bereits als „deutlich überzeichnet“ gilt.

Neumühlen ist kein Einzelfall. Wo immer sich Baulücken auftun, haben die Vermarkter keine ruhige Minute mehr. Und das gilt längst nicht mehr nur für die beiden Städte im Kreisgebiet, längst nicht mehr nur für Achim und Verden. Das Beispiel Kirchlinteln, und hier das Baugebiet mit dem romantisch-schnörkellosen Namen „Westlich der Speckener Straße“: 70 Bauplätze stehen hier ab März zur Verfügung. Und auch hier gibt‘s kein Halten. „Ebenfalls bereits überzeichnet“, heißt es aus dem Vermarktungs-Büro.

Und das hat massive Einflüsse auf die Baulandpreise im Landkreis Verden. Während die veräußerte Fläche vergangenes Jahr sogar kleiner wurde, von 79 auf 71 Hektar, so der Gutachterausschuss des Katasteramtes, stieg der Umsatz noch einmal an. Von 47,5 Millionen Euro auf 48,3 Millionen. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht. „Solange die Zinsen niedrig bleiben, dürften die Preise weiter steigen“, sagt Ausschuss-Vorsitzender Gerd Ruzyzka-Schwob.

Allerdings ist es nicht mehr nur die Bauland-Knappheit, die die Quadratmeter-Erlöse steigen lässt. Weitere Preistreiber gesellen sich hinzu. „Ausgleichsflächen wollen bereitgestellt sein, die Infrastruktur ist zu schaffen“, sagt Ruzyzka-Schwob: „Beides ist in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden.“

Und selbst, wenn Bauherren sämtliche Marktmechanismen akzeptieren und unterschreiben, weil sie befürchten, es wird künftig noch teurer, sofern es überhaupt was gibt, droht ihnen Ungemach von früher eher ungewohnter Seite.

Der Bau von Mehrfamilienhäusern, vor zehn Jahren fast zum Erliegen gekommen, erfasst immer weitere Kreise. „Er betrifft nicht mehr nur die Städte Achim und Verden, er zieht sich jetzt von Achim kommend bis nach Daverden und Langwedel hinein“, sagt Ruzyzka-Schwob. Ein lukratives Geschäft. „Investoren schlagen für den Geschosswohnungsbau gut 30 Prozent auf den ortsüblichen Baulandpreis drauf.“

Eher verhalten dagegen die Erlössprünge für Gewerbegrundstücke. Rund 40 Prozent allen Baulands entfielen vergangenes Jahr kreisweit auf Flächen für Firmen, was lediglich 23 Prozent des Umsatzes ausmachte. „Eine oftmals politische Entscheidung in den Städten und Gemeinden“, findet Ruzyzka-Schwob, „Arbeitsplätze sind wichtiger als Bauland-Erlöse.“