Wegen Bauarbeiten: Zugverkehr zwischen Bremen und Verden gestört

Landkreis Verden – Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG können von Montag, 7. Januar, bis Dienstag, 5. Februar, einige Zugverbindungen auf der Linie RS 1 auf dem Streckenabschnitt zwischen Bremen Hauptbahnhof und Achim nicht fahren. Fahrgäste werden gebeten, die jeweils nachfolgenden Verbindungen zu nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betroffen von der Maßnahme sind vor allem die Taktverdichter der Linie RS 1 zwischen Achim und Bremen Hbf. Die ausfallenden Verbindungen werden nicht durch einen Ersatzverkehr ersetzt. Fahrgäste nutzen bitte jeweils die nachfolgende Verbindung, welche 30 Minuten später verkehrt. Ausnahmen bilden zwei Zugleistungen in den Nacht- oder in den frühen Morgenstunden, für die jeweils ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird.

Der Streckenabschnitt Bremen Hbf – Bremen-Vegesack – Bremen-Farge ist nicht von der Baumaßnahme betroffen. Dort verkehren die Züge planmäßig.

Ausfälle zwischen Bremen und Achim in Morgenstunden

Von Bremen nach Achim entfallen die Züge mit den folgenden Abfahrtszeiten ab Bremen Hbf: 5.27, 6.27, 7.27, 8.27 Uhr und von 12.27 stündlich bis 20.27 Uhr. Es fahren die nachfolgenden Verbindungen zur Minute 57.

Der Zug NWB 83199, Abfahrt jeweils um 1.11 Uhr von Bremen Hbf, wird ab Achim in Richtung Verden durch einen Bus ersetzt. Ab Achim verkehrt der Ersatzbus um 1.28 Uhr, also fünf Minuten später als der im regulären Fahrplan angegebene Zug, und kommt um 2.09 Uhr in Verden an.

Alle weiteren Verbindungen zwischen Achim und Verden verkehren nach dem regulären Fahrplan der Linie RS 1.

Von Achim nach Bremen Hbf entfallen die Züge mit den folgenden Abfahrtszeiten ab Achim: 6.18, 7.18, 8.18, 9.18 Uhr und von 13.18 stündlich bis 19.18 Uhr. Es fahren die nachfolgenden Verbindungen zur Minute 48.

Ersatzbus zur Weiterfahrt nach Bremen

Der Zug NWB 83106 verkehrt ab Verden jeweils um 4.23 Uhr, also 40 Minuten früher als im regulären Fahrplan angegeben. Ankunft in Achim ist um 4.38 Uhr. Der Ersatzbus zur Weiterfahrt nach Bremen Hbf startet um 4.43 Uhr, also 35 Minuten früher als der im regulären Fahrplan angegebene Zug. Bremen Hbf wird wiederum zur regulären Ankunftszeit um 5.31 Uhr erreicht.

Alle weiteren Verbindungen zwischen Verden und Achim verkehren nach dem regulären Fahrplan der Linie RS 1.

Haltestellen der Ersatzbusse: Achim: Haltestelle Bahnhof-Nord (Ausgang Gaswerkstraße), Baden (Verden): Haltestelle Baden Bahnhof, direkt an Gleis 1, Etelsen: Haltestelle Etelsen in der Bremer Straße (800 Meter vom Bahnhof entfernt), Langwedel: Haltestelle Carl-Friedrich-Straße, an der Kreuzung Große Straße/Carl-Friedrich-Straße (300 Meter vom Bahnhof entfernt), Verden: Haltestelle ZOB vor dem Bahnhof, Bremen-Mahndorf: Haltestelle Bf Mahndorf, Bussteig D direkt an Gleis 1.