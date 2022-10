Max-Planck-Straße und Kreisel: Millionenprojekt ausgebremst

Von: Markus Wienken

Blick auf die Einmündung Berliner Ring/Max-Planck-Straße: Nur ein Angebot gibt es für den millionenschweren Ausbau, und das liegt deutlich über der bislang kalkulierten Summe. Die Stadt plant nun neu. © Markus Wienken

Umbau der Max-Planck-Straße, Neubau eines Kreisels, eigentlich sollte für das Millionenprojekt schon gebuddelt werden...doch nun wird‘s verschoben....

Verden – Lange Gesichter im Verdener Rathaus: Der Umbau der Max-Planck-Straße sowie der Neubau eines Kreisels an der Einmündung Berliner Ring zählen zu den ambitioniertesten Straßenprojekten in Verden. Doch nun liegt das millionenschwere Vorhaben erst mal auf Eis. Europaweit ausgeschrieben, hat sich nach Wochen nur ein Interessent gemeldet. Und: Die Preisvorstellungen des Unternehmens decken sich überhaupt nicht mit denen der Verwaltung im Verdener Rathaus.

Max-Planck-Straße in Verden: Angebot zu teuer

Die Verantwortlichen zogen deshalb die Reißleine. Nun wird neu und anders geplant. „Wir splitten das Vorhaben in drei Abschnitte“, erklärt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün. Das allerdings kostet Zeit. Statt 2024 dürfte erst 2025 der Verkehr über das neue Bauwerk rollen.

Die Planungen für das Projekt stehen, sind durch Fachausschüsse und Rat längst abgesegnet. „Baubeginn sollte in diesen Tagen sein“, so Kamermann. Auf den Termin waren sämtliche Zeitfenster mit den Anliegern ausgelegt. Die Ausschreibung des öffentlichen Vergabeverfahrens war demnach fristgerecht Ende Juli angelaufen. Im Rathaus warteten die Beteiligten gespannt auf das, was da denn wohl im Briefkasten liegen würde. Doch die Resonanz des europaweiten Verfahrens ließ deutlich zu wünschen übrig, um nicht zu sagen, sie tendierte fast gen null. Ende September, mit Ende der Ausschreibung, gab es mal gerade ein Angebot. „Ein bisschen mehr Wettbewerb hatten wir uns schon gewünscht“, machte Thorsten Fiebig vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün aus seiner Enttäuschung darüber keinerlei Hehl. Allein das war jedoch nicht ausschlaggebend dafür, dass bei den Verantwortlichen schnell die Entscheidung reifte, das Vorhaben auszubremsen. „Die preislichen Vorstellungen lagen sehr deutlich über dem, was wir vorab kalkuliert hatten“, erklärte Kamermann. Circa fünf Millionen Euro hatten Verwaltung und Stadtrat für den Neubau von Max-Planck-Straße inklusive Kreisel im Haushalt veranschlagt. „Den Rahmen hätten wir mit Annahme des Angebots deutlich gesprengt“, so Kamermann. Corona, der Ukraine-Krieg, die Ursachen für die preisliche Kostenexplosion liegen auf der Hand. „Wir stehen nach den Vorgesprächen allerdings bei den beitragspflichtigen Anliegern im Wort. Danach ist eine Durchführung des Projektes so nicht tragbar“, sagt Kamermann.

Neubau des Kreisels in Verden: Wir stehen bei den beitragspflichtigen Anliegern im Wort

Also wird umgeplant. Statt die Baumaßnahme Max-Planck-Straße und Kreisel komplett auszuschreiben, wird gesplittet. Gebaut werden soll nun ab März 2023 im ersten Abschnitt die Strecke ab Borsteler Chaussee bis Otto-Hahn-Straße. Es folgt in 2024 der Abschnitt bis an den Berliner Ring, ehe dann in 2025 – ein Jahr später als gedacht – der Kreisverkehr an der Einmündung Berliner Ring das Projekt beschließt. Vorausgesetzt, es findet sich jemand, der gerne und vor allem preiswert baut. „Möglicherweise wird es mit dem Splitting auch für kleinere Firmen attraktiver, in die Bewerbung einzusteigen“, erhofft sich Kamermann mit der neuen Strategie mehr Resonanz und damit „günstigere Angebote“.

In Verden: Baumaßnahme Max-Planck-Straße und Kreisel wird gesplittet.

Die konkreten Planungen für den Bau des Kreisels am Knotenpunkt Berliner Ring/Max-Planck-Straße laufen seit circa drei Jahren. Auch die komplette Umgestaltung der Max-Planck-Straße, knapp 1,3 Kilometer lang, sowie der angrenzenden Rad- und Fußwege zählen dazu. Die Kosten dafür sollten sich ursprünglich auf circa fünf Millionen Euro belaufen, darunter der Kreisel (860 .000 Euro), die Straße (3,7 Millionen) und Geh- und Radweg (350. 000). Im Rathaus rechnen die Verantwortlichen bislang mit Fördergeldern von bis zu 60 Prozent der gesamten Bausumme.

