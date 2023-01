Barrierefrei: Der Bedarf wächst auch in Verden

Von: Ronald Klee

Barrieren entstehen schnell da, wo etwas nicht zuende gedacht wird: Der Blick in den Spiegel ist für Andrea Meyer nicht ganz einfach. © Klee

„Die“ Behindertengerechte Wohnung gibt es nicht. Was Menschen behindert, hängt von ihren jeweiligen Einschränkungen ab, und die können sehr unterschiedlich sein. Die Suche nach den eigenen vier Wänden wird denn auch meist schwieriger, je ausgeprägter die persönlichen Bedürfnisse sind. Schon deshalb stellt sich auf der Wohnungssuche schnell der Eindruck ein, dass das Angebot gerade für Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend ist.

Und der Bedarf an zumindest barrierearmem Wohnraum wächst mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft. Mit dem wachsenden Anteil von Senioren in der Bevölkerung wächst auch die Zahl der Menschen, bei denen das Alter Einschränkungen in der Beweglichkeit, der Mobilität oder andere Handicaps bewirkt. Barrierearmer Wohnraum wird da immer stärker nachgefragt.

Und tatsächlich wird es schwieriger, Wohnungen zu finden, ist auch die Einschätzung des Verdener Behindertenbeauftragten Lars Schmidtke. Schmidtke ist selbst Rollifahrer und hat viel Erfahrung mit der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Für ihn ist aber ein wesentlicher Punkt, dass die Bedarfe der Suchenden so unterschiedlich sein können. „Eigentlich müsste der künftige Mieter die Wohnung mitplanen.“

Das wäre die Ideal-Vorstellung des Behindertenbeauftragten. Dann könnte alles so werden, dass es passt. Für den Senior mit seinem Rollator oder die Sehbehinderte, die vor allem starke Kontraste benötigt, um sich in der Wohnung orientieren zu können.

Suche nach den eigenen vier Wänden endet eigentlich immer mit einem Kompromiss

Ziel müsse es sein, dass bauliche Anlagen für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. So will es das Behindertengleichstellungsgesetz. Die Realität sieht aber meist nicht so aus und so werde die Suche nach den vier Wänden eigentlich immer zu einem Kompromiss, ist Schmidtkes Erfahrung.

Mit einem Bestand von inzwischen 1 400 Mietwohnungen ist die Kreisbau einer der großen Anbieter am regionalen Markt. Als kommunales Unternehmen geht es dabei nicht um die Maximierung von Profiten, sondern darum, der Bevölkerung Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Den Gesetzen des Marktes ist aber auch die Kreisbau unterworfen und so hält sich auch das Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Grenzen. „39 Wohnungen aus unserem Bestand erfüllen den Standard ,rollstuhlgerecht’. 105 weitere sind barrierefrei“, fasst Geschäftsführer Olaf Heitkamp zusammen.

„Seit 2011 versuchen wir bei den Sanierungen unserer Gebäude einen barrierearmen Zustand zu schaffen“, erklärt er. Die meisten älteren Mehrparteienhäuser seien aber mit einer Souterrain-Ebene gebaut worden, sodass beim Zugang ein halbes Stockwerk mit einer Treppe überwunden werden muss. Meist fehle der Platz, um Rampen oder Aufzüge schaffen zu können, sodass rollstuhlgerechte Zugänge nicht möglich seien.

Niedriger angebrachte Lichtschalter für Rollstuhlfahrer

Anders seien die Möglichkeiten, wo die Häuser ebenerdig erreichbar sind. „Aber auch da müssen wir immer wieder Kompromisse machen“, erklärt Heitkamp seine ganz praktischen Probleme als Bauherr. Der niedriger angebrachte Türspion auf der Höhe von 1,35 Metern und die für Rollifahrer niedriger angebrachten Lichtschalter seien kein Problem, nicht einmal eine Kostenfrage. Etwas anders sehe es dann aus, wenn es um die Fenster gehe. Wenn die Griffe aus dem Sitzen im Rollstuhl erreichbar sein sollen, müssten Beschläge so niedrig eingebaut werden, dass die aktuellen Ansprüche an die Dichtigkeit kaum noch zu erreichen sind. Das Schließen erfordere zudem deutlich mehr Kraft.

Die DIN 18040 ist in Deutschland die Grundnorm für das barrierefreie Bauen und Planen. Und wenn die Kreisbau in ihrem Bestand Wohnungen für die Barrierearmut herrichtet, müssen die Planer damit im Einklang zunächst mal den Bewegungsraum berücksichtigen, den Platz, den der Rollator oder Rollstuhl zum Rangieren benötigt. Das erfordert immer ein Mindestmaß an Platz.

Gehörlosen hilft der handelsübliche Rauchmelder wenig

Um das zu illustrieren, rollte Heitkamp beim Gesprächstermin mit unserer Zeitung den Plan für den Neubau an der Cluventhalstraße aus. Der vom Architekten gezeichnete Grundriss mit den Wänden und Türsymbolen ist übersät mit Quadraten. Sie deuten den jeweiligen Bewegungsraum an. Er muss größer sein für jemand im Rollstuhl oder mit Rollator, als die „Läufer“ benötigen, wie Schmidtke sie nennt. Was aber die Quadrate auch nicht leisten können, ist die Lösung der Frage, wie man geöffnete Brandschutztüren mit Schließmechanismus offenhalten kann, um mit dem Rollator oder Rollstuhl gleichzeitig hindurch zu gelangen.

„Ein Aufzug oder elektrische Türöffner sind manchmal die einzige Lösung“, erklärt Heitkamp. Und das alles ist dann kostspielig, sodass er ein gewisses Verständnis dafür hat, wenn Bauherren davor zurückschrecken. Dennoch halte sich die kommunale Bau- und Vermietungsgesellschaft an die Verpflichtung, dass bei Neubauten jede achte Wohnung den Anforderungen der Norm gerecht werden muss. So seien von den 27 neuen Wohnungen an der Cluventhalstraße vier immerhin rollstuhlgerecht. Im Mietvertrag steht sogar behindertengerecht, wenn man weiter überlegt, gilt das aber eigentlich nur für Mieter, die nur eingeschränkt mobil sind.

Doch Barrieren können je nach Einschränkung entstehen, wenn jemand kleinwüchsig, hörbehindert oder einfach nur mit einen Kinderwagen oder Gepäck zurechtkommen muss. Einem Gehörlosen etwa hilft der handelsübliche Rauchmelder wenig. Signalleuchten machen Sehbehinderte nicht auf Anrufe, heiße Herdplatten aufmerksam.

Auf all diese Anforderungen, die sich an manchen Punkten auch schon einmal widersprechen können, wird kaum in einer Wohnung allen denkbaren Bedarfen gerecht werden können. Kein Wunder also, dass der Deutsche Schwerhörigenverband beklagt: „Tatsächlich ist gehörlosengerechtes Bauen jedoch noch nicht beim Hausbau angekommen. Das liegt zum einen daran, dass die Ansprüche behinderter Menschen höchst unterschiedlich sind.“ Die Beseitigung von Lärm und Ablenkungen sowie die Verbesserung der Sichtachsen in der Wohnung oder im Haus seien gute Möglichkeiten, die Kommunikation für gehörlose und schwerhörige Menschen zu erleichtern. Aber auch der Verband stellt fest, dass es kein Patentrezept gibt, und empfiehlt wie der Verdener Behindertenbeauftragte, sich mit dem künftigen Mieter über seine Wünsche auszutauschen.

Die DIN 18040 ist auch für Lars Schmidtke nicht der Weisheit letzter Schluss. Das Gleichstellungsgesetz will, dass in der Wohnung die Beeinträchtigungen des Mieters nicht zur Behinderung seiner Möglichkeiten werden. Dieser Anspruch erfordere, dass die Wohnung noch individueller auf die Bedürfnisse des Mieters eingeht. „Häufig hilft es schon, wenn man bei der Planung etwas mehr aus der Sicht des künftigen Mieters denkt“, erklärt der Behindertenbeauftragte. Er wird nicht müde, Bauherren seine Beratung anzubieten.