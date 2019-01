Matthias Schmidt neuer Abteilungsdirektor der Commerzbank

Ein Banker stets im Laufschritt unterwegs

+ © Koy Matthias Schmidt vor der Verdener Filiale. © Koy

Verden - Matthias Schmidt (45) heißt der neue Abteilungsdirektor der Commerzbank für Unternehmerkunden im Marktbereich Verden. Im Rahmen eines Pressegespräches stellte sich der Mann vor, der bereits von 1996 bis 1998 Commerzbank-Kunden in Verden beraten hatte. Schmidt, geboren in Rotenburg, ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Kirchlinteln-Neddenaverbergen.