Sieben Nachbesserungen am Bahnhof Verden

Von: Heinrich Kracke

Trotz einiger Nachbesserungen regelmäßig in der Kritik: die drei Stufen zum Bahnhofsgebäude. Jetzt soll die Passage erneut angepasst werden. © Kracke

Sachverständige und Vertreter von Behindertenverbänden prüften am Verdener Bahnhof 26 Einzelpunkte, von den Treppen bis zum WC.

Verden – Mal schraubten Bauarbeiter neue Treppengeländer an, mal setzten Gärtner Staudenbeete. Eine ganze Reihe kosmetischer Reparaturen begleiten die Geschichte des neuen Verdener Bahnhofsvorplatzes. Zur Ruhe gekommen ist das weite Geläuf westlich der Bahngleise immer noch nicht. Zuletzt ließ der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter vor anderthalb Jahren kein gutes Haar an den vielleicht gut gemeinten, aber nicht gut gemachten Veränderungen.

Der Bahnhofsvorplatz genüge in keiner Weise den Normen zur Gestaltung öffentlicher Plätze, hieß es (wir berichteten). Jetzt nahm sich eine zehnköpfige Expertengruppe nochmals alle Bestandteile vor. Insgesamt nicht weniger als 26 Einzelpunkte. Ob es diesmal reicht, darüber wird am heutigen Mittwoch in einer Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Stadtgrün um 17.30 Uhr im Rathaus eine Vorentscheidung erwartet.

Eine der verkorkstesten Anlagen, die nie in der Kritik fehlten, schaffte es auch diesmal wieder ins Rampenlicht. Die Treppe aus dem Bahnhofsgebäude heraus, die drei Stufen, die auf den Bahnhofsplatz münden. Vor fünf Jahren war hier an einem dunklen Januartag eine Frau gestürzt, die sich auf dem Weg zum Taxistand befand. Einen Bruch des linken Unterarms hatte sie sich zugezogen und Schmerzensgeld von der Stadt Verden verlangt. Nur neun Monate später ein nächster Fall. Eine Frau aus Hannover stürzte auf ihrem Weg Richtung Windmühlenstraße, zum Glück war nichts gebrochen. Ihr Mann wurde seinerzeit deutlich: „Keinen Tag länger kann die Situation so belassen werden.“

Anschließend wurde hier nachgebessert und dort. Aber richtig zufriedenstellend ist die Lage immer noch nicht, wie Vertreter des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter und des Blinden- und Sehbehindertenverbands Niedersachsen sowie eine Referentin für Barrierefreiheit vor Ort befanden. Gemeinsam mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Verden, mit Rathaus-Mitarbeitern und eines Sachverständigen für Barrierefreies Bauen schauten sie sich die Lage erneut an.

Das Ergebnis diesmal: „Die oberste Stufe der Treppenanlage führt nicht über die gesamte Breite der Treppe und birgt somit eine Stolpergefahr für Menschen mit Sehbehinderungen.“ Jetzt soll entweder ein nächstes Geländer ans kopfseitige Ende geschraubt oder es kommen Blumenkübel oder andere Elemente zur Absturzsicherheit zum Einsatz.

Aber die Treppe ist kein Einzelfall. Alles haben sie bei der Begehung auf den Prüfstand gestellt, und einiges hielt den Anforderungen nicht stand. Neben den Stufen zum Bahnhofsgebäude will die Stadt in sechs Punkten nachbessern. Der Taxistand soll auf dem Pflaster farblich hervorgehoben, ein Schild muss versetzt, eine Schwelle zwischen Gehsteig und Vorplatz sowie der Trittfläche und dem WC beseitigt, das gesamte WC-Podest etwas verschoben und der Kontrast an den Treppenstufen zum Bahnhofsgebäude überprüft werden. Ein Dauerthema der vergangenen Jahre hat sich indes offenbar erledigt. Das Gefälle des Platzes liegt mehreren Messungen zufolge bei unter sechs Prozent und wurde deshalb nicht mehr bemängelt.

Die größeren und kleineren Maßnahmen sollen nach Angaben aus dem Rathaus noch in diesem Jahr ausgeführt werden. Kosten wurden nicht genannt. Und ob der Vorplatz damit aus den Schlagzeilen kommt, ist auch noch die Frage. So richtig zufrieden ist kaum jemand, und zuweilen herrscht seltene Einigkeit zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern. Radfahrer, Autofahrer und Taxifahrer etwa klagen über zu wenig Stellplätze, Wartende in den Sommermonaten über zu wenige Schattenspender, und, und, und.

Mit dieser nächsten Nachjustierung begeht die Dauerkritik am Bahnhofsvorplatz ein unrühmliches Jubiläum. Sie wird 50 Jahre alt. Auszug aus der Verdener Aller-Zeitung im Jahr 1972: „Die Deutsche Bundesbahn baut in Verden zwar ein neues Bahnhofsgebäude, das ist positiv anzumerken, doch sie übersieht leider mit permanenter Gleichgültigkeit die miserable Visitenkarte, die sie mit dem Bahnhofsvorplatz vorzeigt. Die drangvolle Enge auf diesem in seinem Verkehrszuschnitt bestenfalls der Postkutschenzeit genügenden Platz beschert tagtäglich, vornehmlich in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag, unzumutbare Verkehrsbehinderungen. Die verzweifelte Suche nach einem Parkplatz gleicht einer modernen Odyssee, bereitet Ärger und Verdruss und mindert den Kredit, um den sich die Bundesbahn heutzutage mit Intensität und vielfach auch mit Geschick bemüht.“ Wohlgemerkt: das sind Zeilen aus den beginnenden 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Ausreichend Platz zum Durchgang? Auch die Abstände etwa zwischen Mülleimern und Laternenpfählen wurden vermessen. © Kracke