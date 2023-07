Verdener Bahnhof: Reparatur Zug um Zug

Von: Markus Wienken

Teilen

Auf dem Dach der Deutschen Bahn in Verden: Handwerker arbeiten die Mängelliste ab, damit die Reisenden auf Bahnsteig 2 und 3 auch bei Regen im Trockenen stehen. © Markus Wienken

Dauerregen im Verdener Bahnhof...Zahlreiche Mängel am und auf dem Dach...die Bahn reagiert...

Verden – Nun steigen sie der Bahn aufs Dach, so der Eindruck, wenn Reisende per Zug in den Verdener Bahnhof rollen. Grund dafür sind umfangreiche Arbeiten auf dem Bauwerk aus Stahl und Holz am Gleis 2 und 3. Das Material ist in die Jahre gekommen. Statt im Trockenen standen die Wartenden auch deshalb nach heftigen Unwettern im Regen. „Der Schaden wird behoben“, versicherte eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. „Das kann allerdings auch etwas dauern“, schränkte sie ein. Verbesserungen sozusagen „Zug um Zug“.

Experte nimmt Anlage an den Bahnsteigen in Verden unter die Lupe

Ehe sich die Handwerker an die Arbeit machen konnten, hatte die Bahn zunächst einen Experten auf das Dach geschickt. Der letzte Besuch da oben muss schon ein paar Jahre her sein, denn der Fachmann notierte offensichtlich etliche Mängel, die Schuld an der Berieselung des Bahnsteiges tragen. „Die Liste ist länger als ursprünglich angenommen“, so die Bahnsprecherin.

Neben den schadhaften Stellen in der eigentlich wasserdichten Dachpappe hat sich in den angrenzenden Fallrohren erheblicher Dreck angesammelt, der sich dem abfließenden Wasser in den Weg stellt. Für zusätzliche Verstopfungen sorgt das herabfallende Laub der zahlreichen Bäume an den angrenzenden Bahngleisen. „Da ist in den vergangenen Jahren einiges zusammengekommen“, hieß es.

Auf dem Dach des 130 Meter langen Bauwerks am Verdener Bahnhof wird aufgeräumt

Wann das letzte Mal jemand auf dem Dach Kontrolle gelaufen ist, war nicht zu ermitteln. Doch nun soll gründlich aufgeräumt werden. „Nicht nur das Dach, auch Rinnen und Fallrohre werden gesäubert und instandgesetzt“, so die Sprecherin. Ob weitere Ausbesserungen notwendig sind, müsste sich im Verlaufe der Arbeiten zeigen, hieß es.

Die Träger zwar aus Stahl, ist der gesamte Aufbau aus Holz, das über Jahr hinweg der Witterung ausgesetzt ist. Ob das Holz dabei möglicherweise ebenfalls Schaden genommen hat, bleibt abzuwarten. Nach den ausdauernden Regenfällen standen im mittleren Bereich auf dem Dach immer wieder und dauerhaft riesige Pfützen. Waren die Abflüsse dicht, suchte sich das Wasser seinen Weg durch das Gebälk. Die eigenwillige Konstruktion des Daches in V-Form gab die Richtung vor. Selbst bei Sonnenschein, noch Stunden nach dem Unwetter, hörte es auf der Gleisanlage unter dem Dach des Unterstandes nicht auf zu regnen. Auch aus den Lampen und von der Bahnhofsuhr perlte das Wasser auf die Bahnsteige 2 und 3. Reisende mussten mit Schirm und vorsichtigen Schrittes die Treppen hoch und runter, im Tunnel, zwischen den Bahnsteigen stand das Wasser zeitweilig mehrere Zentimeter hoch, warnten und warnen nach wie vor Schilder die Reisenden vor dem glatten Untergrund.

Wasser lief auch aus den Lampen unter dem Dach der Bahnanlage. © Wienken, Markus

Wasser läuft aus dem Dach am Verdener Bahnhof

Bleibt abzuwarten, wann die Bahn auf dem Dach und im Tunnel Vollzug melden kann? Das Projekt ist durchaus ambitioniert, ist die Anlage doch immerhin circa 130 Meter lang und etwa sechs Meter breit.

Fahrstuhl am Verdener Bahnhof weiter störanfällig

Störanfällig bleibt nach wie vor die Technik an anderer Stelle, wo nur bedingt Besserung in Sicht ist: Nach einem dramatischen Zwischenfall (wir berichteten), tat der Aufzug an beiden Bahnsteigen zwar seinen Dienst, zeigte wenige Tage darauf allerdings wieder erste Ermüdungserscheinungen, um dann doch wieder hoch und runter zu fahren. Reisende, die auf einen barrierefreien Bahnhof angewiesen sind, sollten sich daher vor dem Ausstieg aus dem Zug rechtzeitig informieren, ob der Fahrstuhl denn wirklich zuverlässig arbeitet.