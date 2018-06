Mann rennt über Gleise zum Zug und schlägt auf Lokführer ein

Verden - Am Bahnhof Verden hat ein bislang unbekannter Mann einen Triebfahrzeugführer der Nordwestbahn geschlagen und ist danach geflüchtet.

Zuvor war der Mann über die Bahngleise gelaufen, um den Zug nach Bremen zu erreichen, heißt es in einer Meldung der Bundespolizei Bremen. Als ihn der Triebfahrzeugführer deswegen auf dem Bahnsteig zur Rede stellte, griff ihn der Unbekannte an und traf ihn am Hals und im Bauch. Dann flüchtete der Angreifer.

Der Fall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr. Der Triebfahrzeugführer der Nordwestbahn erlitt Prellungen und Schürfwunden, konnte aber die Fahrt nach Bremen fortsetzen.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: Auffälliger weißer Pullover mit großem Schriftzug, Ohrringe oder Tunnelpiercing an beiden Ohrläppchen, kurze dunkle Haare, deutschsprachig.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0421/162995.

