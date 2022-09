Bäume am Johanniswall schränken Domweih ein

Von: Katrin Preuß

Teilen

Auf der einen Seite Bäume, auf der anderen Seite Asphaltwüste: Durch die Anpflanzungen soll die Claus-Ruge-Straße einen Allee-Charakter erhalten. © Preuß

Die Neupflanzung von bis zu 24 Bäumen soll den Johanniswall in Verden, zwischen Nordertor und Gericht, grüner machen. An sich eine gute Sache, doch die SPD-Vertreter im Marktausschuss mochten trotzdem nicht dafür stimmen. Denn die Bäume schränken die Stellmöglichkeiten auf der Domweih ein.

Verden – Der Johanniswall wird grüner. Bis zu 24 Bäume sollen möglichst noch im kommenden Herbst/Winter an der Claus-Ruge-Straße, konkret parallel zu Gebäude und Parkplatz der Verdener Aller-Zeitung sowie am Landgericht bis hin zur Bodega, gepflanzt werden. Auch ein Fußweg soll entstehen.

Für Wegebau und Baumpflanzungen sind 113 500 Euro kalkulier t. Sollte die Stadt mit ihrem Förderantrag auf Mittel aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ Erfolg haben, beschränkt sich Verdens Anteil an den Kosten auf circa 11 350 Euro.

Blick ins Grüne für die Verdener Aller-Zeitung. Auf dem Parkstreifen entlang des Gebäudes und parallel zum Firmenparkplatz sollen bis zu acht Kegellinden gepflanzt werden, weitere Bäume sind für die Flächen am Gericht geplant. © Privat

FDP: Bereich ohne Bäume „extrem öde und hässlich“

Endlich passiert was am Wall, möchte man bei der FDP vermutlich laut ausrufen. Deren Ratsfraktion hatte bereits 2004 beantragt, den „Allee-Charakter auf dem Johanniswall im Bereich der Claus-Ruge-Straße wieder mit jungen Bäumen“ zu vervollständigen. Denn dieser Bereich wirke doch „extrem öde und hässlich“.

Die Standorte für die Kegel- und Kaiserlinden hatte die Stadtverwaltung nach mehreren Ortsterminen erarbeitet. Daran hatten nicht nur Versorgungsträger teilgenommen, damit beim Pflanzen keine Leitungen beschädigt werden. Auch einzelne Schausteller waren zu dem Thema gehört worden, hielt doch die Domweih in der Vergangenheit häufig als Argument gegen Baumpflanzungen her.

Für Marktmeister Patrick Düsselbach, der das Volksfest organisiert, wird’s dennoch kniffelig, wenn die Bäume stehen. „Die Almhütte in der Form wäre dann nicht mehr möglich“, sagte er.

Auswahl an Karussells wird „erheblich kleiner“

Und gerade der Bereich nahe Amtsgericht bot bislang Platz für größere Fahrgeschäfte. „Wir haben nicht so viele Flächen mit mehr Tiefe“, berichtete Düsselbach dem Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Marktwesen am Mittwochabend. „Wir nehmen uns da ein paar Meter weg“, erklärte er, welche Einschränkungen die Baumpflanzungen für die Domweih haben könnten. Die Auswahl an Karussells werde dadurch „erheblich kleiner“.

Für Carsten Hauschild und Leon Baier als Vertreter der SPD dann auch der Grund, sich bei der Abstimmung zu enthalten. „Wir brauchen Zugpferde, und dazu gehören nun mal die Fahrgeschäfte“, befürchtete Hauschild, dass mit den Anpflanzungen das Ende der Domweih eingeläutet werden könnte.

Frank Medenwald (CDU) zeigte sich optimistisch, dass es gelingen werde, Volksfest und Begrünung zu vereinbaren. Vielleicht müsse man die Domweih „an der Stelle neu denken“.

Fünf Tage Domweih im Verhältnis zu den übrigen 360 Tagen eines Jahres, an denen man auf einen unattraktiven, kahlen Eingangsbereich der Stadt blicke, für Alina Ludas keine Option. „Wir müssen in Kauf nehmen, dass ein oder zwei Fahrgeschäfte dann nicht mehr kommen können“, befand die Grünen-Vertreterin und erntete damit große Zustimmung von Henning Wittboldt-Müller.

„Wir wollen die Domweih haben“, sagte er, „aber nicht um jeden Preis.“ Bekannt für seine spitzzüngigen Kommentare, schlug Wittboldt-Müller dann vor: „Wenn wir das Denkmal schleifen, haben wir ja auch noch mehr Platz.“ Ein Verweis übrigens auf einen entsprechenden Antrag der FDP aus dem Juni 2006.