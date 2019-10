Bäume gegen Klimawandel

+ Wir hatten gesagt, dass es wichtig ist Bäume zu pflanzen.Denada, 14 Jahre alt, Botschafterin von „Plant for the Planet“

Aus Varel waren fünf junge Botschafterinnen von „Plant for the Planet“ nach Verden gekommen, um eine Baumpflanzaktion des Rotary-Clubs zu unterstützen. Nachdem sie vorher in den Räumen der Krimaldienste in der Bürgermeister-Münchmeyer-Straßen einen Vortrag gehalten hatten, überließen sie den Männern das Buddeln und Pflanzen.