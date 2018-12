Azubis der BBS Verden schildern Eindrücke des beruflichen Alltags in Spanien

Verden - Wie sieht die Ausbildung in anderen Ländern aus? Das wollten fünf Azubis der Berufsbildenden Schulen Verden (BBS) genauer wisen und reisten ins spanische Ripoll. Der Blick über den Tellerrand ihrer dualen Ausbildung war dem Quintett dabei besonders wichtig.

Mit einer beeindruckenden Präsentation der Projektergebnisse vor Mitschülern, Lehrern und Azubis, haben die fünf jungen Erwachsenen an den Berufsbildenden Schulen Verden ihre Teilnahme an dem Austausch mit dem technischen Institut „Fundacio Eduard Soler“ beendet.

Im Projektrahmen von Erasmus+ waren Jessica Grollmisch (angehende Produktdesignerin; Firma Block), Christian Salzmann, Marlik Schuch, Jonathan Zickert und Noah Zilz (angehende Mechatroniker; Firma Mars) mit den begleitenden Lehrkräften Thomas Seeseke und Frank Weinhold drei Wochen in der katalanischen Kleinstadt Ripoll zu Gast.

Bereits kurz nach der Ankunft spürten die BBS-Schüler: In Spanien wird man mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen. Und noch eine Erfahrung machten sie zu Beginn: Bei einer Besichtigung des Instituts in Ripoll zeigte sich, dass dort erheblich weniger Auszubildende zur Schule gehen als in Verden, die Einrichtung in ihrer technischen Ausstattung sich aber auf Augenhöhe mit den BBS in Verden befindet.

+ Marlik Schuch, Jonathan Zickert, Noah Zilz, Jessica Grollmisch und Christian Salzmann waren in Ripoll. © Niemann

In den ersten Tagen, so berichten Grollmisch und Zilz, hätten sie zunächst den Unterrichtsalltag an dem Institut kennengelernt. Mechatroniker-Azubi Zilz: „Die Arbeitsweise ist durchaus zu vergleichen mit dem, was ich von den BBS oder auch aus meinem Ausbildungsbetrieb kenne.“ Außerdem wurden die deutschen Besucher in einem angegliederten technischen Institut eingeführt, das in verschiedensten industriellen Bereichen tätig ist. Die technisch-handwerkliche Aufgabenstellung für die deutschen Gäste: Zwei dreidimensionale Varianten einer Blechhalterung zu planen und zu konstruieren.

Nach eingehender Vorbesprechung ging es dann sofort an die Planung und Umsetzung des Projektes. Mit Hilfe der 3D-Modellierung, des 3D-Drucks und einer speziellen Programmierung entstanden innerhalb weniger Tage die geforderten Anschauungsmodelle. Verständigungsprobleme, so Grollmisch und Ziliz einmütig, habe es keine gegeben. „Miteinander kommuniziert wurde auf Englisch und dabei fiel auf, dass unsere Sprachkenntnisse oft besser waren als die der spanischen Azubis“, so Ziliz. Grollmisch, die ein wenig Spanisch spricht, konnte sich mit den Kollegen auf Zeit sogar in deren Muttersprache unterhalten, hat aber festgestellt, dass man in Ripoll eigentlich drei Sprachen braucht, um beruflich gut klarzukommen: Englisch, für den Austausch über fachliche Inhalte, Katalan um im Alltag zu bestehen und Spanisch, um komplexe Gespräche zu führen. Darüber hinaus war auch die gemeinsame Freizeit gut ausgefüllt: „Wir haben zweimal Barcelona und einmal Vic besucht und auch einiges mit spanischen Azubis unternommen“, erzählen die Schüler, die in dem Azubi-Austausch eine „Win-win-Situation“ sehen. Auf der einen Seite würden die Teilnehmer andere Unternehmen und Gepflogenheiten kennenlernen sowie ihre jeweiligen Sprachkenntnisse verbessern und auf der anderen Seite würden die Ausbildungsbetriebe den Azubis die Möglichkeit einer besonderen Berufserfahrung bieten und von den im Ausland gewonnenen Erkenntnissen auch profitieren.

nie