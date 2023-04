Autosonntag und verkaufsoffene Geschäfte in der Verdener Innenstadt

Von: Christel Niemann

Die Verdener Fußgängerzone gehörte gestern ausnahmsweise komplett den Autos, denn am Verdener Autosonntag hatten rund ein Dutzend Autohäuser aus Verden und Umgebung die automobilen Neuheiten von rund 20 Automarken in die „gute Stube“ der Allerstadt gerollt. Erstmals am Autosonntag waren auch die innerstädtischen Geschäfte geöffnet, die mit breitgefächerten Angebot und Aktionen lockten.

1 / 42 Autosonntag in Verden © Christel Niemann

Und den Ankündigungen des Wetterberichts zum Trotz war auch Petrus kein Spielverderber und Regenschirme wurden nicht gebraucht.