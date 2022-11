Verdener Uwe Spannhake schreibt Roman „Der Klang des Grammophons“

Von: Markus Wienken

Autor Uwe Spannhake präsentiert seinen neuen Roman „Der Klang des Grammophons“. Der Roman kann in jedem Buchgeschäft bestellt werden. © Markus Wienken

Eine Geschichte und viele Schicksale: Oksböl, aber auch Verden spielen eine Rolle im neuen Roman von Uwe Spannhake...

Verden – Da ist Oksböl bei Blavand in Dänemark, nicht unbedingt ein bekannter, aber ein schöner, vor allem aber eindrucksvoller Ort. Ein Ort mit besonderer Geschichte, die allerdings weit in der Vergangenheit liegt, aber auch etwas mit der Deutschen Geschichte zu tun hat, auch mit Verden und dem angrenzenden Dorf Eissel. So erzählt es Uwe Spannhake in seinem neuen Buch, verbindet auf anrührende Weise tatsächliche und fiktive Geschichte zu einem dichten Roman: „Der Klang des Grammophons.“

Uwe Spannhake lehnt sich in seinen Sessel, der in seiner „Schreibstube“ steht, zurück. Regale, bis oben mit Büchern gefüllt, ein alter Schreibtisch, auf dem schon ordentlich gearbeitet wurde, eine gute, auch eine dichte Atmosphäre, um selbst schriftstellerisch tätig zu werden. Der Verdener schmunzelt ein wenig, ein entspanntes Lächeln, und ist dann gleich mitten im Thema, wenn es um sein „neues Buch“ geht. „Es hat ein bisschen gedauert“, sagt Spannhake. „Die Idee für die Geschichte, den Roman, hatte ich schon länger im Kopf, doch es ist mir irgendwie immer etwas dazwischen gekommen.“ Aber dann war die Zeit reif, und einmal begonnen mit dem Schreiben, ging es dann fast schon rasend schnell, denn nur etwas mehr als ein Dreivierteljahr brauchte der 68-Jährige, um sein Werk abzuschließen.

Verbindung zwischen Oksböl und Verden?

Dass der Roman in Oksböl bei Blavland seinen Anfang nehmen sollte, darauf hatte sich Spannhake schon lange festgelegt. Den Ort mehrfach besucht, zeigte sich der Autor von dessen Geschichte zunehmend fasziniert – und verbindet diese mit dem persönlichen Schicksal der „verbotenen“ Liebe von Hans und Liv. Eine schicksalhafte Begegnung.

Dänisches Lager mit deutschen Flüchtlingen im Jahr 1945

Oksböl, das ist im Jahr 1945 ein Lager, in dem nach Kriegsende fast 35 .000 deutsche Flüchtlinge leben. „Es glich damals einer vollständigen deutschen Kleinstadt, mit deutschem Bürgermeister, Schulen, Werkstätten, Lehrerausbildung, Bibliothek, Theatersaal und Sportplätzen“, schildert Spannhake. In die Geschichte einmal eingetaucht, ließ Spannhake der „Plot“ nicht mehr los. „Die damaligen Ereignisse, die Bedingungen in dem von Dänen bewachten und mit Stacheldraht eingezäunten Lager, so fand ich, waren für das, was ich als meinen Roman im Kopf hatte, idealer Schauplatz.“

Der deutsche Hans Seidel lebt nach 1945 in dem Lager und lernt dort, trotz des Fraternisierungsverbots, die junge Dänin Liv kennen, die im Hospital des Lagers als Krankenschwester arbeitet. Liv fühlt sich zunächst angezogen von den Klängen eines Grammophones aus der Baracke, wo Hans Unterschlupf gefunden hat. Es ist ein Stück aus dem Liederzyklus „Die Winterreise“ von Franz Schubert, voller Melancholie und Schwermut. Der Ehemalige Bewohner der Baracke hatte Grammophon und die Schellackplatten sowie alte Kriegsbriefe eines Freundes zurückgelassen.

Franz Schubert und „Die Winterreise“

Die Dinge nehmen, von Spannhake einfühlsam beschrieben, ihren Lauf. Der Autor schildert nachfolgend, dabei ganz ohne Klischees, die intensive Liebe, die sich zwischen Liv und Hans entwickelt, die das Paar allerdings nicht öffentlich machen kann. Ein Deutscher und eine Dänin, das durfte damals nicht sein. Dass die Beziehung letztendlich von heute auf morgen ein Ende findet, auch das entspricht eben so gar nicht dem üblichen Roman-Klischee. Denn: Liv verschwindet ohne eine Erklärung, ohne ein Wort. Hans Seidel kehrt schließlich im Jahr 1947 zurück nach Deutschland, lebt in Bremen, kann aber Liv nicht vergessen. Und macht sich auf den Weg.

Scheinbar ganz unabhängig von den Ereignissen in Oksböl entwickelt Spannhake einen zweiten Handlungsstrang, der um das Jahr 2015 in und um Verden spielt. Karsten Wagner, 75 Jahre alt, lebt zurückgezogen an einem kleinen See in Eissel. Kontakt zu Menschen meidet Wagner, doch sein Interesse am Leben wird neu entfacht, als er Anna trifft. Die Studentin weckt Erinnerungen in Hans an seine große Liebe Marie-Luise. Auch Wagner macht sich auf den Weg, längst zurückliegende Erinnerungen nachzuspüren und aufzuarbeiten.

Eine gehörige Portion Lokalkolorit aus Verden

Mit viel Einfühlungsvermögen und einem detaillierten, sensiblen Blick für das Wesentliche, lässt Spannhake seine Charaktere hier wie da lebendig werden. Die Mühen der Recherchen vor Ort, dazu dänisches Filmmaterial über das Lager in Oksböl, zahlen sich dabei aus. Dazu gehört auch, dass Spannhake eine gehörige Portion Lokalkolorit mit in den Roman einfließen lässt, – Anne ist freiberuflich bei einer Lokalzeitung aktiv – was dem einen oder anderen lokalen Leser die Szenerie noch näher, noch lebendiger erscheinen lassen dürfte.

Beide Handlungsstränge, lange unabhängig voneinander beschrieben, aber dann am Ende doch aufeinander zulaufend, die Umsetzung ist Spannhake bestens gelungen. Die Erzählung erfährt die eine oder andere unvermutete Wendung, nimmt dadurch Fahrt auf, bleibt aber immer glaubhaft. Sowohl historische Schilderungen als auch fiktive Erzählung lassen zudem an Spannung nichts vermissen.

Verdener Autor recherchiert in Dänemark

Spannhake selbst hat sich mit „Der Klang des Grammophons“einen weiteren kleinen Traum erfüllt. Es ist nach „Aus dem Leben“ sein zweites Werk. „Intensive Recherche, die Suche an Originalschauplätzen nach dem Besonderen, daraus eine Geschichte, eine Erzählung zu gestalten, das macht mir sehr viel Spaß“, sagt Spannhake. Der Schreibtisch in der „Schreibstube“ dürfte somit nicht auf Dauer unbesetzt bleiben.

Info

Das Buch „Der Klang des Grammophons“ kann in jedem örtlichen Buchladen über „Book on Demand“ (BoD) bestellt werden. Auch bei Amazon ist der Roman gelistet, hat 168 Seiten, kostet 12 Euro oder als E-Book 8,99 Euro.

