Brennendes Auto führt zu Sperrung der B215

Verden-Walle - Ein brennendes Auto hat am Dienstag die Feuerwehr in Verden-Walle beschäftigt. Wegen des Löschvorgangs musste die B215 gesperrt werden.

Passanten bemerkten am späten Nchmittag eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Motorraum des an der Waller Heerstraße geparkten Autos, heißt es in einer Meldung von Feuerwehr-Sprecher Mario Rosebrock. Demnach verständigten sie umgehend die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.

Mit dem D-Schnellangriff des Waller Löschgruppenfahrzeuges und einem C-Rohr nahmen zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf.

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße 215 voll gesperrt, teilt Rosebrock weiter mit.

kom

Rubriklistenbild: © dpa